Haldenhof feiert mit seinem Mostfest sein 40–Jähriges

Früher hatten die Zellers mitten in Hofen ihren Hof, auf dem heutigen Dorfplatz. Er war eine Art beliebter Treffpunkt, auch für die Jugend. Dann wurde es hier zu eng, es gab keine Entwicklungsmöglichkeit mehr und man suchte nach einer neuen Hofstelle. Georg Zeller wollte als heimatverbundener Hofener am Ort bleiben und schließlich gab es einen Platz — idyllisch über Hofen gelegen. 1983 zog die Familie ein und deshalb wird am Wochenende 40 Jahre Haldenhof gefeiert. Dazu gibt es von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm.

Nur zehn Kühe hatte Georg anfangs, der Vater von Sohn Robert, der nach dem Landwirtschafts–Studium 1998 den Haldenhof übernahm. „Massentierhaltung kam für meinen Vater nicht in Frage und alle Kühe lagen noch auf Stroh“, erinnert sich Robert Zeller.

Zahlreiche Saftvariationen sind über die Jahre entstanden

„Das“ Markenzeichen des Haldenhofs ist die Mosterei, die sie ab 1982 übergangsweise in einer Garage betrieben. Die Lohnmosterei, beziehungsweise die „Lohn–Safterei“ gibt es immer noch. Die Säfte wurden immer weiter verfeinert, es gibt etliche Varianten und vom Haldenhof kamen die ersten „Saftpakete“ auch in den regionalen Handel. Der „Ostalb–Secco“, von dem es auch die sehr beliebte alkoholfreie Variante gibt, wurde mehrfach DLG– prämiert mit Gold und Silber.

Im Laufe der Jahre hat sich einiges verändert auf dem Haldenhof. Milchkühe gibt es keine mehr, der Kuhstall immer wieder um– und neu gebaut, der Hofladen wurde eröffnet, mit Most, Säften und Produkten aus der Region. Es gibt mehrere Standbeine: Den Saft- und Mostverkauf, den Verkauf von Christbäumen, Landschaftspflege und das Schneiden von Obstbäumen und Ponyreiten. Robert Zellers Frau Martina ist eine begeisterte Reiterin, Roberts Vater war auch ein erfolgreicher und leidenschaftlicher Reiter.

Leidenschaft für Äpfel bleibt in der Familie

Eine weitere Leidenschaft von Georg Zeller war Obst, genauer gesagt Äpfel. „Sie waren seine Leidenschaft und mein Vater konnte auch im Winter nur am Gehölz die Sorte erkennen. Das war schon sehr beeindruckend“, sagt er. Die Leidenschaft für Äpfel hat der Vater seinem Sohn vererbt und überhaupt wird auf dem Haldenhof die Tradition gewahrt.

So gibt es jetzt auf dem Mostfest am Wochenende zum Beispiel wieder den „Schwarzen Kuchen“, den es weit und breit nirgends gebe. Das Rezept stammt von der Oma. Es ist ein Hitzkuchen aus Schwarzbrotteig mit Grieben, schmalz und Zwiebeln. Das Besondere ist die Schicht aus Kartoffelbrei.

Das ist zum Festwochenende geplant

Am Freitag gibt es um 18 Uhr eine Betriebsführung. Um 19 Uhr beginnt der Jubiläumsabend mit dem „Unterbrechersyndikat“ und regionalen Köstlichkeiten im Glas und auf dem Teller. Karten für 28 Euro inklusive Verkostung und Getränke gibt es im Vorverkauf auf dem Haldenhof.

Am Samstag, 16. September, ist von 16 bis 23 Uhr einiges geboten. Bis 20 Uhr gibt es hausgemachten „Schwarzen Kuchen“ und Apfelsaft vom Haldenhof. Auch Mostereivorführungen werden angeboten. Ab 19.30 Uhr gibt es Live–Musik mit „Herr Diebold mit Klampf & Xang“.

Am Sonntag, 17. September, kann der Haldenhof von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Um 10.30 Uhr gibt es eine ökumenische Einstimmung und danach einen regionalen Mittagstisch vom Restaurant „Wilder Mann“ in Wasseralfingen. Für Kaffee und Kuchen sorgt der Chor „Sing4Joy“. Überdies gibt es ein schönes Rahmenprogramm für Kinder unter anderem mit Ponyreiten.