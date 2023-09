Haldenhof feiert ganz groß sein 40–jähriges Bestehen

Der Haldenhof feiert von Freitag, 15. September, bis Sonntag, 17. September, sein 40–jähriges Bestehen.

Am Freitag gibt es um 18 Uhr eine Betriebsführung. Um 19 Uhr beginnt der Jubiläumsabend mit dem „Unterbrechersyndikat“. Die fünf Musiker servieren feine musikalische Leckerbissen, Altes und Neues wird dabei sein, Bekanntes und Unbekanntes für Herz und Seele. Herzhaft abgeschmeckt bieten Jo Ambros (Gitarre), Markus Braun (Bass), Matthias Kehrle (Schlagzeug), Donnatela Maier (Gesang) und Rolf Siedler (Gitarre/Gesang) für die Gäste des Abends ein außergewöhnliches musikalisches Menü. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Karten für 28 Euro inklusive Verkostung und Getränke gibt es im Vorverkauf auf dem Haldenhof.

Am Samstag, 16. September, ist von 16 bis 23 Uhr einiges geboten. Bis 20 Uhr gibt es hausgemachten Schwarzen Kuchen und Apfelsaft vom Haldenhof. Auch Mostereivorführungen werden angeboten. Ab 19.30 Uhr gibt es Live–Musik mit „Herr Diebold mit Klampf & Xang“ unter dem Motto „O‘senn en bekannde Melodiea“.

Unterstützt wird Herr Diebold von Miha Spilek, dem kongenialen Gitarrenvirtuosen (Klampf), der „Xang“ wird von Britta Schmid bestritten. Als Trio bringen sie Melodien, die fast jeder kennt, textlich in überraschenden, weil schwäbischen Geschichten. Ob Smokie, Janis Joplin, Simon & Garfunkel oder Helene Fischer — die Hits erstrahlen in neuem dialektischem Gewand Wie es sich für ein Fest bei einem regionalen obstverarbeitenden Betrieb gehört, darf auch ein Loblied auf den Most nicht fehlen, pardon auf den Moooscht, wie Herr Diebold mit Klampf & Xang zu singen pflegen. Der Eintritt ist, wie es sich bei echten Schwaben gehört frei. Für Essen und Trank ist gesorgt.

Am Sonntag, 17. September, kann der Haldenhof von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Um 10.30 Uhr gibt es eine ökumenische Einstimmung und danach einen regionalen Mittagstisch vom Restaurant „Wilder Mann“ in Wasseralfingen. Für Kaffee und vielerlei Kuchen sorgt der Chor „Sing4Joy“. Überdies gibt es ein schönes Rahmenprogramm für Kinder unter anderem mit Ponyreiten.