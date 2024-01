Die fünfwöchige Winterpause ist Geschichte. Für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag das erste Liga-Spiel des Jahres an. In der Wasseralfinger Talsporthalle geht es um 20.30 Uhr gegen die MTG Wangen 2.

Spektakel vor Weihnachten

Es war die fast perfekte Hinrunde, die das Team von Matthias Haas und Dominik Feil gespielt hat. In neun von zehn Spielen ging man als Sieger vom Feld. Der Lohn für die starke Hinrunde war mit 16:2 Punkten der Platz an der Sonne. Das Beste hatten sich die SG2H-Herren dabei zum Jahresabschluss aufbewahrt. Gegen den Tabellenzweiten HC Hohenems aus Österreich gab es speziell in der zweiten Halbzeit eine Gala vom Allerfeinsten. Phasenweise ließ man den Tabellenzweiten aussehen wie einen Abstiegskandidaten. 48:35 stand es am Ende. Entsprechend stolz ist Trainer Matthias Haas: „Für uns war es eine sehr positive Hinrunde, so kann es gerne weitergehen.“

Sechs Niederlagen in Serie für Wangen

Zum Jahresstart steht nun gleich wieder ein Heimspiel an. Das Tabellenschlusslicht (3:15 Punkte/ Platz zehn) MTG Wangen 2 wird am Samstag in der Wasseralfinger Talsporthalle zu Gast sein. In Wangen wird man über die Winterpause nicht unglücklich gewesen sein, denn zuletzt gab es sechs Niederlagen in Serie.

Mit der breitesten Brust wird Wangen also nicht anreisen, dennoch ist Vorsicht geboten. Alle drei Punkte konnte die Mannschaft aus dem Allgäu auswärts holen. Der bislang einzige Sieg ist allerdings schon über drei Monate her. Am 1. Oktober setzte man sich mit 29:27 beim TV Altenstadt durch. Den dritten Punkt der Saison konnte man beim TV Treffelhausen holen. Im Hinspiel feierte die SG Hofen/Hüttlingen einen 33:19-Auswärtserfolg.

Hartes Stück Arbeit im Hinspiel

Das klingt zwar sehr souverän, doch über weite Strecken der Partie war es ein hartes Stück Arbeit. Das spiegelte sich auch im Halbzeitergebnis wider: 13:13 stand es. In der zweiten Halbzeit stand die Gäste-Abwehr aber sehr sicher und ließ nur noch sechs Treffer zu - und vorne präsentierte man sich sehr treffsicher. Erfolgreichster Schütze aufseiten der SG2H war Yannik Haas mit insgesamt sechs Toren. Felix Schuster erzielte vier Treffer für Wangen. Knapp vier Monate später sind beide Spieler weiterhin die erfolgreichsten Torschützen ihres Teams. Yannik Haas kommt auf 60 Treffer in neun Spielen. Felix Schuster hat immerhin 47 Treffer auf dem Konto. Mit einer konzentrierten Leistung ist der zehnte Sieg im elften Saisonspiel durchaus realisierbar. Dann wäre man dem Ziel für die Rückrunde einen weiteren kleinen Schritt näher: dem Aufstieg in die Verbandsliga.