Enie Vetter vom RKV-Hofen feiert den Heimsieg

Der RKV-Hofen hat das 30. Pokalfahren ‐ ein Kunstrad-Wettbewerb auf Bezirksebene ‐ ausgerichtet.

Erste Wettkampferfahrung sammeln

Sehr oft wird dieser Wettbewerb, der zwischen den beiden Wettkampfsaisonen liegt, von den Vereinen genutzt, um die Neulinge in dieser Sportart Wettkampferfahrung sammeln zu lassen und ihnen die „Angst“ vor Meisterschaften zu nehmen: Es soll auch Spaß machen, zu zeigen, was man schon alles kann. Aber auch die erfahrenen Sportler nutzen diesen Wettkampf gerne, um ihre Programme und Leistungsfortschritte zwischen der Saison messen und auch optimieren zu können.

39 Starts aus vier Vereinen gemeldet

Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass wieder mehr Sportler zum Wettkampf aus den Vereinen gemeldet wurden. Dies zeigt, dass auch die Nachwuchszahlen in den Kunstradsportvereinen des Bezirks Ostalb/Donau wieder ansteigen. Insgesamt wurden 39 Starts aus vier Vereinen in verschiedenen Disziplinen gemeldet ‐ zehn davon vom RKV-Hofen.

Im größten Starterfeld ‐ dem Einerkunstradsport Schülerinnen U9 ‐ durften die vier jüngsten RKV-Kunstradfahrerinnen ihr zum Teil erst vor ein paar Wochen Erlerntes präsentieren. Für zwei der Sportlerinnen war es der allererste Wettkampf in ihrer noch jungen Kunstradkarriere, daher lag hier natürlich eine gewisse Nervosität in der Luft. Alle vier fuhren aber ihre Küren sauber und gingen mit nur wenig Punktabzug von der Fläche. Luisa Quarticelli landete auf Platz fünf, Maja Hentschel auf Platz sechs, Nele Vater auf Platz sieben und Luisa Rösch auf Platz acht.

Eine Altersklasse höher beim Einerkunstradsport Schülerinnen U11, starteten vier schon erfahrene Sportlerinnen des Vereins. Jede von ihnen hatte in den vergangenen Trainingseinheiten neue, schwerere Übungen erarbeitet, die nun auch im Programm abgerufen werden mussten. Den Anfang machte Emma Stelzer, die mit toller Haltung ihre Übungen schön, allerdings nicht immer in einer vollen Runde ausfuhr. Dies und das vergessene „Startzeichen“ kostete sie wertvolle Punkte und sie landete somit auf Rang sieben.

Tobias Gödde, Hanna Seidenfuß und Marie Quarticelli sichern sich Rang zwei

Nele Hentschel meisterte Übung für Übung konzentriert und gespannt, jedoch nicht in den vorgegebenen fünf Minuten, wodurch eine Übung komplett aus der Wertung fiel. So fiel sie zwei Plätze zurück auf Rang sechs. Hanna Seidenfuß gelang ‐ trotz der neu eingebauten Schwierigkeit „Sattel-Lenker-Stand“ ‐ eine fast perfekte Kür. So durfte sie sich am Ende über eine neue persönliche Bestleistung, Rang zwei und somit einen Einzelpokal freuen.

Tobias Gödde zauberte in der in der Disziplin Einerkunstradsport Schüler U13 ein tolles Programm auf die Fläche. Mit nur wenig Abzug in Schwierigkeit (die auch aufgestockt wurde) und Haltung erfuhr er sich eine neue persönliche Bestleistung, bestieg das Treppchen auf Platz zwei und erhielt ebenfalls einen Einzelpokal.

Beim Einerkunstradsport Schülerinnen U13 spulte Marie Quarticelli gekonnt, mit voller Körperspannung und in gewohnter Perfektion ihr Programm bis zur vorletzten Übung nahezu ohne Abzug ab. Dann hatte sie allerdings etwas Pech: Gleich zwei Stürze bei den letzten beiden Übungen bedeuteten fünf Punkte Abzug. Dennoch holte sie sich eine neue persönliche Bestleistung, konnte sich den zweiten Platz (23,15 Punkte vor der Drittplatzierten) sichern und durfte einen Einzelpokal mit nach Hause nehmen.

Platz eins geht an Enie Vetter

Als Favoritin in der Altersklasse Einerkunstradsport Schülerinnen U15 ging Enie Vetter vom RKV-Hofen an den Start. Nach einer längeren Verletzungspause immer noch im Aufbautraining, hatte sie ihr Programm in der Schwierigkeit nicht aufgestockt. Dennoch war die Anspannung bei ihr groß ‐ denn im Mai hatte sie sich einen Fußbruch zugezogen. Ein Start bei der deutschen Meisterschaft fiel damit ins Wasser. Das Pokalfahren war somit der erste Wettkampf nach dem unglücklichen Saisonende, bei dem es wieder vor einem Kampfgericht zu performen galt. Mit Betreten der Wettkampffläche schaltete die Landeskadersportlerin sofort in Wettkampfmodus und zeigte routiniert ihr mit Schwierigkeiten gespicktes Programm. Trotz eines Abstiegs vom Rad ‐ was sofort einen Abzug von zwei Punkten bedeutete ‐ sicherte sie sich mit fast 35 Punkten Vorsprung und nicht weit entfernt von ihrer persönlichen Bestleistung den ersten Platz. Dazu erhielt sie ebenfalls einen Einzelpokal.

Der RV Lorch erhielt mit 493,19 Punkten den Wanderpokal. Diesen Pokal bekommt der Verein mit den in Summe meist ausgefahrenen Punkten.

Das RKV-Trainerteam um Johanna Machnig, Ute Vetter, Heike Mewitz, Lisa Janas, Anja Senbert, Anja Hentschel und Christina Vater war mit den gezeigten Leistungen am Ende sehr zufrieden.