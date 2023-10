Die SG2H-Herren peilen den fünften Sieg der Saison an

An diesem Samstag sind die Landesliga-Handballer der SG Hofen/Hüttlingen zu Gast bei der SG Herbrechtingen/Bolheim. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr in der Bibrishalle in Herbrechtingen.

Durch einen perfekten Saisonstart mit vier Siegen in Serie und einer durchschnittlichen Trefferquote von 36 Toren stehen die SGler aktuell verdient auf Rang eins. Auf der Gegenseite wartet mit dem ehemaligen SG-Trainer Sebastian Adam kein Unbekannter auf die SG2H-Herren.

Abwehrchef Hendrik Hügler lobt und mahnt zugleich

Sebastian Adam hat mit den Rückkehrern Bauer und Hauser eine starke Mannschaft zusammengestellt. Herbrechtingen/Bohlheim startete vergangene Woche mit einem Sieg gegen Gerhausen in die neue Saison. Gerhausen landete in der vergangenen Saison auf dem vierten Tabellenplatz und ist ein Mitfavorit auf den Aufstieg. „Wir haben einen super Saisonstart hingelegt, aber auf diesem dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen weiter hungrig bleiben und dürfen keine Sekunde nachlassen“, lobt und mahnt zugleich Abwehrchef Hendrik Hügler. „Wie schnell es gehen kann, haben wir vergangene Saison gesehen, als wir bei der SHB einen Sieben-Tore-Vorsprung verspielt und noch verloren haben“, fügt Co-Kapitän Achim Eiberger hinzu.

Wenn die Jungs vom Kochertal und Kappelberg an diesem Samstag dieselbe Einstellung und Galligkeit der vergangenen Spiele aufs Parkett bringen und das Tempospiel über 60 Minuten hochhalten, dann haben sie gute Chancen auf einen weiteren Auswärtssieg. Es wäre dann der dritte in dieser Saison.