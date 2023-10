Die SG Hofen/Hüttlingen gewinnt auch das dritte Spiel der Saison

Drittes Spiel, dritter Sieg. Die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen haben mit 34:31 bei der SG Lauterstein II gewonnen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit war es ein Munteres Hin und Her. Mal führte die Lauterstein II mit einem Tor, dann wieder die SG Hofen/Hüttlingen. Dabei war es Achim Eiberger, der Hofen/Hüttlingen in der fünften Minute erstmals in Führung brachte (3:2). In Minute 27 sicherte sich Lauterstein II zum ersten Mal in der Partie eine Zwei-Tore-Führung (13:11). Doch die Gäste nicht beirren. Achim Eiberger und Maximilian Funk erzielten die letzten beiden Treffer vor der Pause und so stand es 16:16.

SG2H-Herren drehen auf

Im zweiten Durchgang konnten die SG2H-Herren die Führung Schritt für Schritt ausbauen. In Minute 36 führten sie nach Toren von Yannik Haas, zweimal Lukas Fürst und zweimal Maximilian Funk mit 21:17. Alexander Eberhardt war für Lauterstein II erfolgreich. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit konnte die SG2H den Vorsprung kurzzeitig sogar auf fünf Tore ausbauen (30:25 und 31:26). Doch Lauterstein II gab sich nicht auf. Nach einem Tor von Patrick Kümmel stand es knapp zwei Minuten vor dem Ende nur noch 30:32 aus Sicht der Hausherren. Sollte da noch etwas gehen? Die Antwort lautete nein, denn Yannik Haas sorgte mit seinem Treffer für die 33:30-Führung. Kurze Zeit später machte Felix Jörg mit dem letzten Gäste-Tor alles klar. Maximilian Edelmann markierte den letzten Treffer in dieser Partie und so sicherten sich die SG2H-Herren aufgrund einer starken zweiten Halbzeit einen verdienten Auswärtssieg. „In der ersten Halbzeit haben wir uns ein wenig gehen lassen, doch dann haben wir uns gefangen. Wichtig war der Treffer zum 16:16-Halbzeistand. Wir sind eigentlich Top aus der Kabine herausgekommen und haben gleich mal gezeigt, wer der Bessere ist. Das haben wir dann bis zum Schluss durchgezogen“, so das Fazit von SG2H-Trainer Dominik Feil. Am Samstag steht für die SG Hofen/Hüttlingen dann wieder ein Heimspiel an. In der heimischen Talsporthalle geht es um 20.30 Uhr gegen den SC Vöhringen.

SG2H: Brucker, Sauer - Yannik Haas (7), Eiberger (7), Fürst (5), Funk (4), Jörg (3), Trögele (2), Anlauf (2), May (1), Seeh, Marius Haas