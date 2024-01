Neun Spiele in Serie haben die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen nun verloren. Das ist bitter und so etwas muss man auch mental erst mal wegstecken können.

Die ersten beiden Spiele des Jahres machen trotz der Niederlagen allerdings Mut und geben Hoffnung, dass der Klassenerhalt in der Württembergliga kein Wunschtraum bleibt. In den Spielen gegen Wangen und Böblingen/Sindelfingen war die Körpersprache eine gänzlich andere als in den unmittelbaren Begegnungen vor Weihnachten.

Jede ist für die andere da und hilft, man kämpft bis zur letzten Sekunde und tritt als Team auf. Getreu dem Motto: Nur gemeinsam kann man es schaffen. Wie wichtig auch eine einfache 1:0-Führung für den Kopf sein kann, konnte man gegen Böblingen/Sindelfingen eindrucksvoll sehen.

An diesem Sonntag steht das bislang wichtigste Spiel der bisherigen Saison an. Beim Schlusslicht TV Weilstetten heißt es: Der Niederlagenserie ein Ende setzen. Beide Mannschaften haben 4:20 Punkte auf dem Konto.

Bei zwei ganz sicheren Absteigern wird es für den Verlierer dieser Partie sehr schwierig, den Anschluss ans untere Mittelfeld der Liga herzustellen. Für die SG2H-Damen ist dieses Spiel Druck, vielmehr aber eine große Chance. Bei einem Erfolgserlebnis könnte man, auch mit Blick auf die danach dann kommenden beiden Gegner im Tabellenkeller, mit viel Schwung und dem Momentum des Sieges das Feld von hinten aufrollen.