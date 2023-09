Most, Hitzkuchen, schwäbische Klänge und jede Menge Besucher: So hat der Haldenhof das Erreichen des Schwabenalters drei Tage lang gefeiert. Der schön über Hofen gelegene Aussiedlerhof feierte seinen 40. Geburtstag und da war für alle was dabei. Für die großen Gäste gab es unter anderem am Jubiläumsabend einen „genüsslichen Abend“ mit dem „Unterbrechersyndikat“ und kulinarischen Happen, für die kleinen Gäste beispielsweise Ponyreiten.

Der Haldenhof war einer der ersten Anbieter in der Region, der die „Saftpakete“ mit dem flüssigen „Gold der Streuobstwiesen“ in den regionalen Handel brachte. Weitere Standbeine sind die Lohnmosterei, der Verkauf von Weihnachtsbäumen und die Landschaftspflege. Gefeiert wurde nun im großen Rahmen, mit „Herr Diebold mit Klampf & Xang“ und „Schwäbischem „O’senn“, am Sonntag mit einer ökumenischen Einstimmung und dem Chor „Sing4Joy“.

Am Samstag gab es auch eine besondere Spezialität vom Haldenhof, den „Schwarzen Kuchen“, den es so weit und breit nirgends gibt. Das Rezept stammt von der Oma. Es ist ein Hitzkuchen aus Schwarzbrotteig mit Grieben, Schmalz und Zwiebeln. Das Besondere ist die Schicht aus Kartoffelbrei.

Zum Probieren gab es neben den verschiedenen Saft–Variationen auch frisch gepressten Apfelsaft. Wie dieser hergestellt wird, erfuhren die Besucher bei den Mosterei–Vorführungen. Wie die Ernte in diesem Jahr aussieht, erklärt Haldenhof–Chef Robert Zeller: Schon jetzt sei man mit den Oechsle–Graden bei denen des Mosts beziehungsweise des Apfelsafts sehr zufrieden. Dafür hätten der Regen Ende Juli und Anfang August und die sehr warmen, sonnigen Temperaturen der letzten Zeit gesorgt. „Die Qualität wird sehr gut“, freut sich Zeller.