Die knapp dreiwöchige Pause für die Handballerinnen der SG Hofen/Hüttlingen hat ein Ende gefunden. Die Mannschaft von Stefan Linsenmaier und Marco Grupp ist in der Württembergliga wieder gefordert. Einfach wird die Partie allerdings nicht, denn es geht zum unangefochtenen Spitzenreiter Sport-Union Neckarsulm 2. Spielbeginn in der Pichterichhalle ist um 18 Uhr.

Die Trauben hängen hoch

Es ist wird am Samstag ein Duell der Gegensätze sein: Auf der einen Seite ist der Dominator der Liga. Neckarsulm 2 ging in allen 16 Partien als Sieger vom Feld. Auf der anderen Seite heißt es Abstiegskampf pur. Die SG Hofen/Hüttlingen hat nach 15 Spielen 8:22 auf dem Konto und rangiert auf dem zehnten Platz. So schätzt Trainer Stefan Linsenmaier den kommenden Gegner ein: „Es ist ein ganz harter Brocken und die Trauben hängen sehr, sehr hoch für uns. Damit wir dort etwas Zählbares mitnehmen können, muss alles perfekt laufen.“

SG2H-Damen können völlig befreit aufspielen

Dabei ergänzt der Trainer, dass seine Mannschaft völlig befreit beim Spitzenreiter aufspielen könne. „Es erwartet keiner von uns, dass wir die Punkte in Neckarsulm holen. Wenn die Chance aber da ist, erwarte ich, dass wir diese ergreifen“, erklärt Stefan Linsenmaier. Die überragende Spielerin aufseiten von Neckarsulm ist die ehemalige Bundesliga-Spielerin Sophie Lütke. In 16 Partien hat sie bereits 124 Tore erzielt. „Was sie macht, hat Hand und Fuß. Sie setzt ihre Mitspielerinnen super ein, macht den Ball schnell und ist selbst torgefährlich. Nichtsdestotrotz sind die anderen auch sehr gute Handballerinen“, berichtet Stefan Linsenmaier. Mit der aktuellen Trainingswoche ist Stefan Linsenmaier sehr zufrieden. Ein Großteil der Mannschaft ist wieder an Bord. „Von daher bin ich optimistisch, dass wir eine schlagkräftige Truppe in Neckarsulm stellen können“, so Stefan Linsenmaier abschließend. Vielleicht gelingt dann doch eine Überraschung und de Sport-Union werden in dieser Saison erstmals Punkte abgeluchst.