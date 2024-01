Für die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen steht an diesem Samstag das erste Auswärtsspiel des Jahres an - und dieses hat es in sich. In Böhmenkirch kommt es zum Landesliga-Derby gegen den TV Treffelhausen. Spielbeginn in der Alb-Sporthalle ist um 19.30 Uhr.

Die SG2H-Herren grüßen weiterhin von ganz oben in der Landesliga. 18:2 Punkte hat das Team von Matthias Haas und Dominik Feil bereits gesammelt. Schärfster Verfolger bleibt der HC Hohenems mit 16:4 Punkten. Hofen/Hüttlingens kommender Gegner rangiert mit 10:8 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Kein Heimsieg für Treffelhausen

Vier Spiele hat Treffelhausen bislang zu Hause absolviert und in allen Begegnungen ging man nicht als Verlierer vom Feld. Den bislang einzigen Heimsieg der Saison, feierte Treffelhausen Mitte November gegen den SC Vöhringen. 29:23 endete die Partie. Seit mittlerweile drei Liga-Spielen ist Treffelhausen unbesiegt, dabei gab es fünf von möglichen sechs Punkten. D

ie letzte Partie in der Landesliga ist allerdings bereits fast acht Wochen her. Der TVT tritt im Kollektiv auf. Den einen Top-Torjäger gibt es nicht. Erik Schmid und Kevin Nagel haben beide 46 Tore in neun Spielen erzielt. Einen Unterschied zwischen beiden Spielern gibt es dann doch: Erik Schmid erzielte alle Tore auf dem Feld, während Kevin Nagel 26 seiner Tore per Siebenmeter warf. Somit ist er der Spieler mit den meisten Toren vom Siebenmeterpunkt in der Landesliga. So gut es geht, sollte man aus Sicht der SG2H Siebenmeter für den Gegner vermeiden.