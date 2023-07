164 Partien an einem Tag auf dem Hofener Kappelberg

Das traditionelle Franz–Balle–Jugendturnier der SG Hofen/Hüttlingen eröffnet mit der 37. Auflage die SG2H–Turnierwoche auf dem Hofener Kappelberg. Am Sonntag kämpfen ab 9 Uhr Jungen und Mädchen in 75 Mannschaften von der F– bis zur A–Jugend aus ganz Baden–Württemberg um Punkte und Tore. In 164 geplanten Handballpartien werden die Sieger der einzelnen Altersklassen ermittelt.

Rund um den Kappelberg ist am Sonntag viel los

Die SG2H–Organisatoren erwarten rund 900 Kinder und Jugendliche mit ihren Trainern und Betreuern sowie zahlreiche interessierte Zuschauer, die allesamt von den rund 80 freiwilligen Helferinnen und Helfern kulinarisch versorgt werden. Die ersten Siegerehrungen der jüngeren Altersklassen sind gegen Mittag geplant, die Finalrunden der A– und B–Jugend starten gegen 16.30 Uhr und um 18 Uhr sollen die letzten Siegerpokale durch Schirmherr Franz Ladenburger überreicht werden.

C–Jugend eröffnet

Die Kindermannschaften sowie die männliche und weibliche C–Jugend werden die Wettbewerbe auf den sechs Rasen– und Hallenspielfeldern am Sonntagmorgen eröffnen.

In den Altersklassen E– und D–Jugend setzt sich die Konkurrenz größtenteils aus Mannschaften aus der Region zusammen, mit der SG Schotzach–Bottwartal wird ein Verein aus dem Handballbezirk Heilbronn–Franken seine Visitenkarte auf dem Kappelberg abgeben.

Während die E–Jugendmädchen in der Gruppe im Modus „Jeder gegen jeden“ antreten, laufen die Jungs in zwei Gruppen auf. Auch die D–Juniorinnen und -Junioren werden über Halbfinalspiele ihre Turniersieger ermitteln. Hier zeigen neben den Gastgebern unter anderen die Teams von Kuchen–Gingen–Süßen, Schnaitheim, Oberkochen/Königsbronn und den Lokalmatadoren von der Aalener Sportallianz ihr Können.

Das Turnier der männlichen C–Jugend umfasst acht Teams in zwei Gruppen. Neben bekannten Namen wie die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf oder die HSG Oberkochen/Königsbronn werden auch der Bundesliganachwuchs der SG BBM Bietigheim und die SG Lauterstein/Treffelhausen/Böhmenkirch mit von der Partie sein. Die längste Anreise haben hier die badischen Handballer von der JSG Heidelberg.

Die C–Juniorinnen werden unter fünf Mannschaften ihren Cupsieger ausmachen. Die Teams der SG Schotzach–Bottwartal, der SF Schwaikheim, der TSG Schwäbisch Hall und der HSG Bargau/Bettringen streiten sich mit der SG2H um den Siegerpokal.

Die Finalspiele steigen ab 12 Uhr, die Siegerehrungen für den ersten Turnierpart sind dann im Anschluss geplant.

Ab Mittag steigen die weiteren Jugendklassen ein

Ab dem Mittag greifen dann die weiteren Jugendklassen ins Spielgeschehen ein. Das größte Teilnehmerfeld des Tages stellt die weibliche B–Jugend mit elf Mannschaften. In drei Gruppen geht es für den TSV Weinsberg, die Bodensee–Vertreter vom SV Tannau, die TSG Schnaitheim, den TV Stetten und die JSG Rosenstein um den Einzug ins Viertelfinale. Hier wartet dann die Konkurrenz aus Oberkochen/Königsbronn, Eislingen, Ulm/Wiblingen, Kuchen–Gingen–Süßen sowie die Oberligavertreter von der SG Schotzach–Bottwartal und die Hausherrinnen von der SG Hofen/Hüttlingen.

Bei der männlichen B–Jugend werden mit dem Team Stuttgart, der TSG Schwäbisch Hall und Schotzach–Bottwartal drei bezirksfremde Vereine auf dem Kappelberg vorstellig. In zwei Gruppen treffen sie auf Mannschaften der TSG Schnaitheim, Kuchen–Gingen–Süßen, der Aalener Sportallianz und der SG2H.

Die A–Juniorinnen werden ihren Champion unter der TSG Schwäbisch Hall, der HSG Oberkochen/Königsbronn, der TSG Schnaitheim, der Spielgemeinschaft aus Alfdorf–Lorch–Waldhausen und der SG2H ausmachen.

Bei den A–Junioren kämpfen die Aalener–Sportallianz, Kuchen–Gingen–Süßen, Alfdorf–Lorch–Waldhausen und die Mannschaft aus dem Schwarzwald von der SG Hirsau–Calw–Bad Liebenzell zusammen mit den Gastgebern um den Einzug in die K.o.-Runde.

Am Mittwoch steht bereits das nächste Turnier an

Die kleinsten Handballer werden ihr F–Jugendturnier in der Glück–auf–Halle und an lustigen Spielstationen austragen. Acht Teams haben sich für das Hofener Spielfest angekündigt. Mit dem 37. Jugendturnier am Sonntag starten die Handballer der SG Hofen/Hüttlingen in die diesjährige Handballwoche. Schon am Mittwoch geht es dann auf dem Kappelberg mit dem 44. Hobbyturnier weiter. Ab Freitag steigt die 54. Auflage des traditionsreichen Kappelbergturniers.