Vermehrte Schmierereien in Fachsenfeld: Vandalismus nimmt zu

Ein mit Davidstern und Hakenkreuz beschmierter Weg, besudelte Scheiben an einer Bushaltestelle und mit Edding oder Farbe verschmierte Straßenlaternen oder Schilder. In den vergangenen Wochen hat der Vandalismus in Fachsenfeld auch nach Einschätzung der Ortsvorsteherin Sabine Kollmann zugenommen. Ratlos sei sie, wie das Problem gelöst werden kann.

Immer wieder komme es seit geraumer Zeit in dem Aalener Stadtbezirk zu Straftaten. Meist im Bereich der Reinhard-von-Koenig-Schule, sagt Sabine Kollmann im Gespräch mit den „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ und spricht von angezündeten Mülleimern oder einem auf dem dortigen Spielplatz angekokelten Holzpodest. Auch die Bushaltestellen rund um den Bereich der Schule seien Ziel unbekannter Vandalen.

Geschlossener Jugendtreff Grund für das Übel?

Angesichts der Häufung der Taten würde sie derzeit regelmäßig am Abend dort nach dem Rechten sehen. Meist treffe sie auf Jugendliche aus Fachsenfeld, die sie kenne, und die sich belehren ließen, ihre Flaschen und ihren sonstigen Müll mitzunehmen, keinen unnötigen Lärm zu verursachen oder Gegenstände zu beschädigen. Aber auch unbekannte Teenager seien ihr dort schon aufgefallen. Warum sich Jugendliche angesichts des nasskalten Wetters im Freien tummeln, könne sie nicht nachvollziehen. Möglicherweise hänge dies damit zusammen, dass der Offene Jugendtreff aufgrund der Baumaßnahmen für die dreigruppige Kita und die Renovierungsarbeiten im Innern geschlossen ist, mutmaßt Kollmann.

Maßlos enttäuscht sei sie regelmäßig, dass manche Jugendliche destruktiv Sachen beschädigen. So unter anderem am Abend des 29. Oktobers, als solche die Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Sandfeldstraße mit Farbe besprühten. Ein aufmerksamer Anwohner habe die Tat bei der Polizei angezeigt.

Taten sind mit Blick des Hamas-Angriffs auf Israel unfassbar

Schockiert sei Kollmann immer dann, wenn eine Tat einen vermeintlichen rechtsextremistischen Hintergrund hat. Entsetzt sei sie gewesen, als Unbekannte in der Nacht auf den 23. Oktober den Verbindungsweg zwischen der Richthofenstraße und der Helenenstraße in Fachsenfeld mit einem Hakenkreuz und einem Davidstern beschmiert haben. Die Schmierereien habe sie sofort angezeigt. „Es mag sein, dass diese Symbole aus Unüberlegtheit auf das Pflaster aufgesprüht wurden und insofern keinen rechtsextremistischen Hintergrund haben“, sagt Kollmann. Doch es gebe Grenzen, die damit deutlich überschritten worden seien. Auch angesichts des Hamas-Angriffs auf Israel.