Auf leisen Pfoten sind die Fachsenfelder Naschkatza sicher nicht unterwegs, wenn sie mit anderen Verein auf Umzügen die fünfte Jahreszeit feiern.

Als gut gelaunte Gruppe, in ein Häs aus weichem Stoff in Leopardenmuster, orangen Halstüchern und Katzenmaske gekleidet, sind sie weit über Aalen hinaus bekannt.

Nur wenige wissen allerdings, dass ihr Kostüm auf einem schweren Kapitel Fachsenfelder Geschichte steckt. Vorsitzende Nadine Patzelt verrät im Interview, was es mit den „Naschkatza“ auf sich hat und warum gerade wegen ihres Zunftnamens jeder Umzug für ein potenziell lustiges Erlebnis werden kann.

Welche Geschichte steckt hinter dem Aussehen eurer Kostüme (Häs)?

Unser Häs erinnert an das schwere Leben der Jenischen Familien. Im Jahre 1718 wurde das Gebiet von Fachsenfeld und Pfannenstiel von den reichsunabhängigen Rittern von Wöllwart regiert. Zu der Zeit lebten nur noch 20 Einwohner in Fachsenfeld.

Als die Einwohnerzahl nicht zunahm, warben die Wöllwarts heimatlose Familien an - Jenische Familien, ein fahrendes Volk, Heimatlos, arm und katholisch. Die Lebensgrundlagen dieser Familien waren schrecklich. Das 19. Jahrhundert war voller Hungerjahre, und um das Überleben ihrer Familien zu sichern, blieb den Bewohnern nichts anderes übrig als gefallene Tiere, Haustiere und vor allem auch Katzen zu verspeisen.

Einmal jährlich an unserer internen Weihnachtsfeier tragen wir die ausführliche Geschichte unseren Mitgliedern vor. Und damit die Geschichte unserer Vorfahren erhalten bleibt, haben wir sie zusammen mit dem Pfannenflickerlied - vielen sicher auch bekannt als Jenisches Lied - vor einigen Jahren im Tonstudio aufgenommen.

Worauf freut ihr euch in der Faschingssaison 2024 am meisten?

Auf die Zusammenkünfte und die Gemeinschaft mit den verschiedenen Fasnachtsvereine bei Veranstaltungen und Umzügen. Man sieht sich oft das ganze Jahr nicht und an Fasching ist es dann doch immer wieder wie ein kleines Familientreffen.

Mit Garde und Maskenträgern sind die Fachsenfelder Naschkatza im Laufe der Jahre zu einer großen Gruppe angewachsen. (Foto: Fachsenfelder Naschkatza )

Bei welchem Verein im Ostalbkreis seid ihr am liebsten zu Gast und warum?

Wir pflegen Verbindungen im und rund um den Ostalbkreis, und gehen gerne zu Veranstaltungen der „Haugga Narra“ oder der „Bärenfanger“, aber auch nach Lauchheim, Röhlingen, Bopfingen, Ellwangen und auch zu unseren Fachsenfelder Faschingsvereinen. Es gibt keinen Verein, bei dem wir am liebsten sind, wir sind überall sehr gerne.

Was war euer lustigstes Umzugserlebnis?

Es ist immer wieder lustig, wenn unser Narraruf in verschiedenen Varianten gerufen wird. Von „Nasch - Katza“ bis „Naschkatzen - Miau“, obwohl er „Naschkatza - Miau“ lautet.

Welche Tradition darf in eurer Gemeinde an Fasnacht auf keinen Fall fehlen?

Die jährlich aufgehängten Narrabändel und der Narrabaum im Dorf, unsere Brauchtumsveranstaltung und unser Männerballettcontest - dieses Jahr am Samstag, 9. März, in der Wellandhalle in Dewangen.

Welchen Umzug im Kreis darf man auf keinen Fall verpassen und warum?

Herlikofen, Oberkochen, Unterkochen, Essingen, Ellenberg sind sehr empfehlenswert - denn da sind wir überall dabei.

Wie alt ist jeweils euer jüngstes und euer ältestes Mitglied?

Unser jüngstes Mitglied ist ein Jahr alt. Das älteste, sehr aktive Mitglied ist Josef Albrecht mit 68 Jahren - er ist unser Busfahrer und tanzt noch aktiv im Männerballett mit.