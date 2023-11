Schlossgeister begeistern bei drei ausverkauften Veranstaltungen das Publikum

Schon weit vor den Sommerferien hat die Theatergruppe „Schlossgeister“ des Liederkranzes Fachsenfeld ihre Proben für den Theaterherbst in Fachsenfeld begonnen. Der Aufwand hat sich gelohnt, denn die Laienschauspieler begeisterten das Publikum in der Festhalle in Fachsenfeld bei drei ausverkauften Veranstaltungen.

Das Lustspiel von Regina Rösch drehte sich in erster Linie um den Wunsch von Mutter Paula Häuslein (Mirjam Schinko), dass sie bis zu ihrem 60. Geburtstag endlich Oma werde. Doch Sohn Manfred (Julian Vogt) kam einfach nicht in die Gänge. Ihr 59. Geburtstag stand kurz bevor und ihr Ehemann Ferdinand war total im Stress, weil er noch keine Idee für ein geeignetes Geburtstagsgeschenk für seine Frau Paula hatte. Sie gab ihm das Stichwort „Wasser“, denn sie wünschte sich sehnlichst eine Traumschifffahrt mit der AIDA. Ehemann Ferdinand (Marcus Bohnet) hat das völlig falsch interpretiert.

Allerdings hatte auch Ferdinand mit seinem Nachbarn Alfons (Werner Deger) großes Interesse an der Heirat seines Sohnes, denn sie wollten es dann bei dem geplanten Junggesellenabschied so richtig krachen lassen. Seine Ehefrau Betty (Kathrin Hümer) war da ganz anderer Meinung.

Doch dann stellt Manfred seine Verlobte Tamara von Schönfeld (Magdalena Kreer) der Familie vor. Ihre Eltern Angelina von Schönfeld (Ingrid Lutz) und ihr Ehemann Lanzelot (Felix Wanke) haben sich zur Geburtstagsfeier von Paula angekündigt und reisen angeblich mit einem Privatjet an. Postbotin und Nachbarin Anneliese (Barbara Rossmann) mischt sich naseweis in das Geschehen ein und beobachtet interessiert den Verlauf. Bei der Geburtstagsfeier von Paula unterhält ihr künftiger Gegenschwieger Lanzelot die Gäste mit kernigen Trinksprüchen. Die Geschenkübergabe von Ferdinand mit einer Regentonne für seine Frau geht völlig in die Hose. Schließlich brechen die Herren als sieben Zwerge verkleidet zu einem Junggesellenabschied auf und dieser endet für Ferdinand nach einem Stuttgarter Nachtclubaufenthalt in einem Krankenhaus. Kleinlaut kehrt er eingegipst nach Hause zurück und dann löst sich das ganze Verwirrspiel endlich auf. Die von Schönfelds sind nicht wohlhabend und besitzen schon gar keinen Privatjet.

Bis zu diesem Happyend wurden die Lachmuskeln der Zuschauer stark strapaziert. Eine ganz tolle Schauspielleistung der Schlossgeister des Liederkranzes Fachsenfeld, der mit langanhaltendem Applaus belohnt wurde. Szenenapplaus gab es für Marcus Bohnerts minutenlangen Monolog über Kohlrabi mit lateinischem Annex. Eine fernseh- und filmreife Leistung. Großen Beifall bekam auch Werner Deger, der erst drei Tage vor Theaterbeginn für einen erkrankten Akteur eingesprungen war. Eine tolle Leistung.

Zum Abschluss konnten die erste Vorsitzende Ute Dußling-Ilg und Ortsvorsteherin Sabine Kollmann die Theaterleiterin Luitgard Schreckenhöfer für 40 Jahre Mitarbeit bei den Schlossgeistern ehren und auszeichnen. 28 Jahre hat sie selbst auf der Bühne gestanden und seit zwölf Jahren leitet sie die Theatergruppe. Des Weiteren wurde Andre Stegmaier für fünf Jahre Bühnentechnik geehrt. Was der Liederkranz Fachsenfeld in den drei Tagen neben dem Theater an Kulissen, Bewirtung und Tombola geleistet hat, verdient hohe Anerkennung und ist ein weiterer Ansporn für das Ehrenamt.