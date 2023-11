Klarer Heimerfolg für die KG Dewangen/Fachsenfeld

In der Ringen-Oberliga hat die KG Dewangen/Fachsenfeld zu Hause mit 20:12 gegen den SV Ebersbach gewonnen.

57 Kilogramm griechisch-römisch: Obaidullah Besmella gegen Bence Kovács. Gegen den Greco-Spezialisten konnte Obaiddullah Besmella anfangs gut mithalten, bis Bence Kovács ihn dann überraschte und auf die Schultern beförderte (0:4).

130 Kilogramm Freistil: Holger Fingerle gegen Artur Végh. Holger Fingerle konnte gegen Artur Végh anfangs mit einem Armzug punkten, musste sich dann aber dem 20 Kilo schwereren Gegner nach Punkten mit 2:15 geschlagen geben (0:7).

61 Kilogramm Freistil: Dimitru-Alin Spiridon gegen Islam Tashuev. Durch technische Finessen konnte Dimitru-Alin Spiridon einen ungefährdeten Sieg (technisch überlegen) erringen und die ersten Punkte auf des KG-Konto verbuchen (4:7).

98 Kilogramm griechisch-römisch: Samuel Guerrero Santana gegen Markus Ganssloser. Den zehn Kilo schweren Ebersbacher konnte Samuel Guerrero Santana in einem intensiven Kampf mit 6:0 besiegen (6:7).

66 Kilogramm griechisch-römisch: David Kraus gegen Stefan Weller. Diesen offenen Schlagabtausch konnte Stefan Weller knapp mit 3:1 für sich entscheiden (6:8).

86 Kilogramm Freistil: Andre Winkler gegen Kevin Hiller. In diesem Kampf dominierte Andre Winkler. Mit sauberen Techniken hatte er ein Leichtes gegen Kevin Hiller und erreichte noch in der ersten Runde 17:0 Punkte (10:8).

71 Kilogramm Freistil: Kàroly Kiss gegen Ismail Tashuev. Auch Karoly Kiss ließ sich von den Täuschungen seines Gegners nicht beirren und rang seinen Gegner nach 51 Sekunden durch eine Beinschraube schwindelig (14:8).

80 Kilogramm griechisch-römisch: Dragan Markovic gegen Jonas Fabian Wühr. Hier standen sich zwei ebenbürtige Ringer gegenüber. Dragan Markovic, der eine Gewichtsklasse aufgerutscht ist, konnte dieses Duell knapp mit 5:2 für sich entscheiden (16:8).

75 Kilogramm griechisch-römisch: Hier stellte die KG Dewangen/Fachsenfeld keinen Vertreter. Somit wurde Henrik Roos kampfloser Sieger (16:12).

75 Kilogramm Freistil: Nicklas Hassler gegen Marcel Ziegler. Im letzten Kampf des Abends lag es an Nicklas Hassler, den Sieg zu sichern. Hier ließ der KGler nichts anbrennen, punktete nach Belieben bis er seinen Gegner bei einem Stand von 16:0 auf beide Schultern legte. Am Ende feierte die KG Dewangen/Fachsenfeld einen 20:12-Erfolg.

Auch die zweite Mannschaft der KG war erfolgreich. Nach Einzelsiegen von Felix Weingart, Lorenz Sturm, Jan Musial, Peter Eckstein und Lars Eckstein gewann die KG II souverän mit 17:11 gegen den SV Ebersbach II. An diesem Wochenende ist die KG zu Gast in Dürbheim. Die zweite Mannschaft tritt bei der KG Königsbronn/Faurndau an.