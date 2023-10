Aalen-Fachsenfeld

George Gershwin ‐ Leben und Musik

Aalen-Fachsenfeld

Nadia Singer. (Foto: Singer )

Das Kammermusikforum in Baden-Württemberg lädt am 15. Oktober aufs Schloss Fachsenfeld ein. Auf dem Programm steht „George Gershwin ‐ Leben und Musik“ mit Nadia Singer am Klavier.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 16:26 Von: Aalener Nachrichten