Ganz besonders viele Besucher sind diesmal zum Schlossadvent nach Fachsenfeld gekommen. Er steht für anspruchsvolles Kunsthandwerk vor allem aus der Region, Kulinarisches und ein besonderes Ambiente im historischen, rustikalen Ökonomiegebäude. Am meisten los war am Sonntag: Der sonnige Wintertag verlieh dem Schlossareal in eine romantische Atmosphäre.

Ein bisschen Wintermärchen: Die alten Linden dick mit Schnee bedeckt, eine dünne Eisschicht auf dem kleinen Schlossteich, aus den Boxen kommt „Fairytale of New York“ der irischen Folk-Rocker „The Pogues“. Von den Schlosshexen gibt es unter anderem Lebkuchen und im Pleuersaal Kaffee und Kuchen. Viele der Besucher sind erstaunt, was es innen alles zu bestaunen und zu kaufen gibt.

Peter Scheifele aus Mutlangen etwa bietet handgedrechselte Holzschalen an, ein besonderer Hingucker sind seine detailreichen Krippen. Beleuchtet, drehbar und auch in der Version von „Ganzjahreskrippen“ mit den Lebensstationen Jesu, von Maria Verkündigung bis zur Auferstehung.

Ganz ins Detail geht auch Klaus Stäbler aus Aalen mit „Schwobawenzling“, handgedrechselten Miniaturen. Besonders beliebt sind die Mini- Krippen in einer Walnuss- oder sogar Haselnussschale.

Die Auswahl ist groß: Wunderschöner mundgeblasener Christbaumschmuck, Flaschenhalter aus Treibholz, Lampen aus Zirbenholz, Schmuck, Filzartikel, handbemalte Grußkarten, Gemälde, Orangen aus Sizilien oder Kleidung wie etwa am Stand von Melanie Neufeld „Flair“ aus Abtsgmünd. „Sehr extravagant, das ist halt nicht von der Stange“, sagt eine Kundin. Neufeld freut sich über ein „Super Feedback“ in den vergangenen drei Tagen.

Gut 25 Stände gibt es. Zum ersten Mal dabei sind Cosimo und Cinzia Filistad aus Heubach mit ihren italienischen Spezialitäten wie Olivenöl, Antipasti, Wein und Salami. „Es ist super hier“, freuen sie sich, die Besucher seien sehr freundlich und das Ambiente etwas ganz Besonderes. Sie wollen beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder kommen. „Richtig gut“ ist die Besucherfrequenz, freut sich auch Andrea Angstenberger (Schloss Fachsenfeld), was hier besonders gut ankomme, sei zum einen die Atmosphäre und zum anderen die hochwertigen Dinge, die es hier gebe.

Den Auftakt zum Schlossadvent hatte am Freitagabend eine ökumenische Andacht auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei vor der Orangerie gemacht. Danach hatte der gemischte Chor „Chorius“ vom Liederkranz Fachsenfeld ein schönes Adventskonzert gegeben.