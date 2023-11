Ein zu mächtiger Gegner

Beide Mannschaften der KG Fachsenfeld/Dewangen sind bestens vorbereitet gewesen. Doch die Gegner waren wohl zu mächtig. In der Oberliga verliert die KG mit 9:18 gegen KSV Musberg und in der Landesklasse verliert die zweite Mannschaft knapp mit 16:20 gegen ASV Möckmühl.

An einem spannenden Ringkampf-Nachmittag, traten die Ringer der ersten Mannschaft der KG gegen ihre Gegner an.

57 Kilogramm: Obaidullah Besmella gegen Iannos Luca Lupu: Besmella schulterte Lupu bei einem Punktestand von 12:4. 61 Kilogramm: Dimitru-Alin Spiridon gegen Cornel Pedroiu: Spiridon gewann mit 6:0.

66 Kilogramm: David Kraus gegen Valentin Lupu: Kraus unterlag mit 0:4.

71 Kilogramm: Luca Seibold gegen Julian-Leonhardt Kellermann: Seibold verlor mit technischer Überlegenheit bei einem Punktestand von 0:15.

75 Kilogramm A: Yannick Emil Kraus gegen André Ehrmann: Kraus siegte knapp mit 2:1.

75 Kilogramm B: Nicklas Hassler gegen Adrian-Jonut Moise: Hassler unterlag knapp mit 3:4.

80 Kilogramm: Dragan Markovic gegen Robin Bauer: Markovic verlor mit 1:14. 86 Kilogramm: André Winkler gegen Angelos Apostolidis: Winkler zeigte eine starke und dominante Leistung und gewann mit klarer technischer Überlegenheit 15:0.

98 Kilogramm: Samuel Guerrero Santana gegen Malte Ziegler: Guerrero Santana siegte mit 3:0.

130 Kilogramm: Holger Fingerle gegen Radoslav Marcinkiewicz: Fingerle unterlag der technischen Überlegenheit des Musbergers mit 4:19. Die Kämpfe waren sportlich intensiv und geprägt von umstrittenen Entscheidungen. Dennoch waren die Zuschauer begeistert von den kämpferischen Leistungen, auch wenn es am Ende zu einer Niederlage für die KG Dewangen/Fachsenfeld kam. Auch die zweite Mannschaft konnte leider keinen Sieg gegen den ASV Möckmühl erringen. Am Ende steht eine 16:20-Niederlage. Trotzdem schauen die Trainer und beide Mannschaften optimistisch auf den nächsten Kampftag und sind bereit, weiter hart zu trainieren und sich in der Tabellenplatzierung zu verbessern.