Schon wieder verwandelt sich die Fachsenfelder Woellwarth-Halle in einem wahren Hexenkessel. Nur eine Woche nachdem der KSV Aalen seinen Spitzenkampf gegen den KSV Unterelchingen hatte, steht in der Ringen-Oberliga das Ostalb-Derby an. Der Tabellendritte KG Dewangen/Fachsenfeld trifft um 20 Uhr auf den Neunten und damit Schlusslicht AC Röhlingen.

Seit vier Kämpfen unbesiegt

Die KG Dewangen/Fachsenfeld strotzt derzeit vor Selbstvertrauen. In den vergangenen vier Kämpfen konnte man immer als Sieger von der Matte gehen. Beim TSV Ehningen gewann man mit 24:11, gegen den SV Ebersbach mit 20:12, beim SV Dürbheim mit 20:11 und zuletzt beim Tabellenzweiten SC Korb mit 16:13. Durch diese Siege hat sich die Mannschaft von Trainer Frank Winkler bis auf zwei Punkte an den Zweiten SC Korb herangepirscht.

Erster Saisonsieg für Röhlingen

Große Erleichterung herrschte am vergangenen Kampftag bei der AC Röhlingen. Auf dramatische Art und Weise konnte man den ersten Sieg der Saison perfekt machen. Gegen den SV Ebersbach gab es ein 20:19. Im letzten Kampf konnte Luis Aschauer seinen Gegner schultern und dadurch wurde der Erfolg überhaupt erst gesichert. „Es hat sehr lange gedauert, bis wir den ersten Saisonsieg feiern konnten. Das hatte allerdings auch seine Gründe, mit den vielen Verletzten. Zu Beginn der Saison konnten wir noch punkten. Doch dann folgten vier, fünf Kämpfe, die wir immer ganz knapp verloren hatten. Dabei konnten wir auch nicht voll stellen, weil der ein oder andere Ringer nicht zur Verfügung stand“, so der Sportliche Leiter Simon Hummel.

Kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt

Durch den Erfolg gegen den SV Ebersbach besteht noch eine kleine Resthoffnung auf den Klassenerhalt. Vier Punkte Rückstand hat das Schlusslicht Röhlingen auf einen Nichtabstiegsplatz, bei noch sechs zu vergebenden Punkten ist der Klassenerhalt also theoretisch noch möglich. Das Restprogramm hat es jedoch in sich: Beim Dritten KG Dewangen/Fachsenfeld, gegen den Zweiten SC Korb und am letzten Kampftag könnte es beim Siebten SV Dürbheim zu einem wahren Krimi kommen. „Insgeheim haben wir uns schon darauf eingestellt, dass es nicht mehr reichen wird. Für die Mannschaft und die Fans war der Sieg gegen Ebersbach natürlich trotzdem toll. Unsere Fans halten zu uns und sind trotzdem da, obwohl wir bis dato noch keinen Heimkampf gewonnen hatten. Nun hat es endlich geklappt.“

Rund 800 Zuschauer werden erwartet

Nun steht also das Derby bei der KG Dewangen/Fachsenfeld an. Schon aufgrund der Tabellenkonstellation sieht Simon Hummel seine Mannschaft als klaren Außenseiter. „Sie ringen oben mit und wir sind ganz unten. Sie sind derzeitig einfach einen Ticken stärker und eigentlich haben wir nicht so große Chancen auf den Sieg. Dennoch werden wir uns natürlich nicht einfach geschlagen geben“. Auch wenn das Kräfteverhältnis klar ist, freut sich Röhlingens Sportlicher Leiter auf das Derby am Samstag: „Es wird wieder eine mega Kulisse geben. Bei uns waren es im Hinkampf rund 800 Zuschauer, das wird in Fachsenfeld nicht viel anders sein. Es wird mit Sicherheit eine tolle Show werden. Der Videowürfel bei den Heimkämpfen in Fachsenfeld ist eine Attraktion, die es so in der Region nicht mehr gibt.“ Dabei fügt Simon Hummel noch an, dass es ein Derby zwischen zwei benachbarten Vereinen ist, die am Samstag alles geben werden auf der Matte.

Betreut wird der AC Röhlingen wieder von Interimstrainer Berthold Stark. „Wir werden das Jahr mit Berthold Stark voll durchziehen. Er war früher schon Trainer und lange in der Vorstandschaft mit dabei. Von daher war es naheliegend, ihn zu fragen. Es wird aber keine Dauerlösung sein“, berichtet Simon Hummel. Dass der eigentliche Trainer Patrick Sorg derzeit fehlt, hat private Hintergründe. „Er ist definitiv nicht von seinen Aufgaben entbunden worden, sondern hat bis Jahresende eine Pause bekommen“, so Simon Hummel abschließend.

Zweite Mannschaft der KG kämpft ab 18 Uhr um den Sieg

Bereits um 18 Uhr können Ringen-Fans in der Woellwarth-Halle auf ihre Kosten kommen. Die zweite Mannschaft der KG Dewangen/Fachsenfeld (Rang fünf) trifft in der Landesklasse auf das Schlusslicht (Rang zehn) TSG Nattheim II.