Der KSV Aalen hat nur noch geringe Chancen auf den Verbandsliga-Aufstieg

Es hat nicht sollen sein. Die Ringer des KSV Aalen haben den Landesliga-Spitzenkampf in der Fachsenfelder Woellwarth-Halle mit 14:16 gegen den Spitzenreiter KSV Unterelchingen verloren. Die Chancen auf den Aufstieg sind nur noch gering. Bei noch drei anstehenden Saisonkämpfen darf der Spitzenreiter, der noch keinen Punkt abgegeben hat, keinen einzigen Sieg mehr feiern.

Etwa 500 Zuschauer sorgten in der Woellwarth-Halle für eine überragende Stimmung. Unter ihnen war auch Aalens Oberbürgermeister Frederick Brütting. „Die Stimmung ist einfach super. Wenn Dewangen/Fachsenfeld kämpft, ist es auch immer ein Hexenkessel. Das Ganze heute erinnert schon an die alten Zeiten des KSV und das lässt einen positiv in die Zukunft schauen.“

Die Ausgangslage vor dem Kampf sah folgendermaßen aus: Ein Sieg allein hätte dem KSV Aalen nicht zur Tabellenführung gereicht. Da der Hinkampf beim KSV Unterelchingen mit vier Punkten Unterschied verloren ging (12:16), musste man an diesem Abend mit fünf Punkten Unterschied gewinnen.

Davyd Bichinashvilli (links) war nur 94 Sekunden im Einsatz gegen André Wuchenauer. (Foto: tim )

57 Kilogramm griechisch-römisch: Amin Aliyev setzte sich nach sechs Kampfminuten mit 13:7 gegen Nils Michael Krautsiedler durch - und so wanderten die ersten zwei Zähler auf das Konto der Aalener (2:0).

130 Kilogramm Freistil: Marius Uja zog gegen Silim Trabelsi den Kürzeren. Der Unterelchingen sicherte sich nach knapp fünfeinhalb Minuten den Schultersieg. (2:4).

61 Kilogramm Freistil: Was der KSV Unterelchingen kann, konnte auch der KSV Aalen. Özbekhan Güclü holte sich nach gut viereinhalb Minuten den Schultersieg gegen Serafim Apostol. Zum zweiten Mal an diesem Abend gingen die Aalener in Führung. (6:4).

98 Kilogramm griechisch-römisch: Luca Besser vom KSV Unterelchingen gewann nach 3:43 Minuten technisch überlegen (16:0) gegen Marc Graeve. (6:8).

66 Kilogramm griechisch-römisch: Auch der Kampf von Bogomir Eismont ging über die volle Distanz von zweimal drei Minuten. Am Ende unterlag er Dominic Schumny mit 3:6. Unterelchingen sicherte sich die nächsten zwei Punkte. (6:10).

86 Kilogramm Freistil: Die Aalener standen nun schon etwas unter Druck. Zur Überraschung vieler stand Davyd Bichinashvili, der früher schon für Aalen aktiv war, auf der Matte. Mittlerweile ist der 48-Jährige Sportlehrer an einer Realschule in Mainz. Sonderlich lange ging der Kampf von Davyd Bichinashvili nicht. Nach 94 Sekunden schulterte er seinen Gegner André Wuchenauer (10:10).

Freistil 71 Kilogramm: Die Spannung erreichte nun langsam den Höhepunkt. Luka Maximilian Däffner traf auf Jonas Wuchenauer. Die Fans bekamen einen extrem intensiven Kampf über die vollen sechs Minuten zu sehen. Immer wieder wurde er aufgrund von Behandlungen seitens des Unterelchingers unterbrochen. Gegen Ende war Jonas Wuchenauer sehr angenockt - am Ende sicherte sich Luka Maximilian Däffner einen 14:7-Punktsieg. Die Aalener führten nun wieder (12:10).

Sehr gezeichnet vom Kampf war der Unterelchinger Jonas Wuchenauer (links) gegen Luka Maximilian Däffner. (Foto: tim )

80 Kilogramm griechisch-römisch: Einen Dämpfer für die Aalener gab es beim Kampf von Artur Baier. Gegen Martin Weickert verlor der Aalener. Nach sechs Minuten stand es 8:12. Zwei Kämpfe vor Schluss war alles wieder ausgeglichen (12:12).

75 KilogrammA griechisch-römisch: Acht Punkte konnten die Aalener nun noch maximal holen. Das Ziel, mit fünf Punkten Unterschied zu gewinnen, war also noch greifbar. Schnell zeichnete sich aber ab, dass das ein Ding der Unmöglichkeit wird. Der Aalener Maximilian Rettinger war chancenlos und nach 2:37 Minuten war der Kampf bereits beendet. Giorgi Davitaia gewann technisch überlegen. Großer Jubel brandete nun bei den Unterelchinger Fans auf, denn nun war klar: Sie würden die Tabellenführung auf jeden Fall behalten und damit einen ganz großen Schritt Richtung Meisterschaft machen. (12:16).

75 KilogrammB Freistil: Im letzten Kampf des Abends stand Aalens Trainer Julian Meyer auf der Matte. Er bekam es mit Octavian Savva zu tun. Ein Unentschieden war für die Aalener noch möglich. Julian Meyer gewann den Kampf zwar, allerdings wurde er „nur“ 7:2-Punktsieger. Somit sicherte er seinem Team zwei Zähler, damit feierte Unterelchingen wie schon im Hinkampf den Sieg. Die Fans skandierten: „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ (14:16).

Aalens Trainer Julian Meyer (links) feierte einen Punktsieg gegen Octavian Savva. (Foto: tim )

Entsprechend groß war die Freude auf der einen und die Enttäuschung auf der anderen Seite. So bewertete Trainer Julian Meyer den Kampfabend: „Es ist bitter und ärgerlich. Der Kampfabend war grandios und die Kämpfe für die Zuschauer waren grandios. Das Ergebnis hat nicht für uns gesprochen. Verloren haben wir den Kampf in den oberen Gewichtsklassen. Slim Trabelsi ist in der Gewichtsklasse bis 130 Kilogramm einfach eine Waffe, da haben wir keinen Stich gesehen. Genau dasselbe war bis 98 Kilogramm.“ Dennoch war Julian Meyer stolz auf seine Truppe, die in dieser Saison bislang starke Leistungen ablieferte. Präsident Max Däffner erwies sich als sehr fairer Verlierer: „Am Ende hat es nicht gereicht. Unterelchingen hat zweimal gegen uns gewonnen, dann muss man einfach sagen, dass sie besser waren. Dennoch möchte ich ein großes Lob an meine Mannschaft aussprechen, die alle stark gekämpft haben.“ Grund zur Freude gab es am Samstag in der Woellwarth-Halle dann aber dennoch. Die zweite Mannschaft des KSV Aalen konnte nach einem 33:15-Erfolg gegen den KSV Unterelchingen II die Meisterschaft in der Bezirksliga 3 perfekt machen.

Für die Landesliga-Ringer des KSV stehen nun noch drei Kämpfe an. Der nächste ist am kommenden Samstag um 18 Uhr bei der SG Weilimdorf II.