Die SPD im Welland hat Oberbürgermeister Frederick Brütting zu ihrem offenen Stammtisch eingeladen. Thema: Wie können sich Fachsenfeld und Dewangen weiterhin positiv entwickeln?

Wenn es um die bauliche Entwicklung und das Erschließen von Gebieten geht, werden im Flächennutzungsplan, der kurz vor dem Abschluss durch den Aalener Gemeinderat steht, neue Strukturen vorgeben. „Der Flächennutzungsplan steht nicht nur für Wohnraum, sondern auch für Sozialraum, Lebensraum und Zukunft“, startete Brütting seine kurzweilige Präsentation vor den interessierten Zuhörern im Haus der Gartenfreunde in Fachsenfeld. „Allein mit dem Ausbau neuer Wohngebiete ist es nicht getan. Wir brauchen stabile Strukturen und einen sozialen Nahraum.“ Brüttings Devise: „Baugebiete für das ganze Leben.“

Fachsenfeld und Dewangen sind aus seiner Sicht gut aufgestellt. Durch kreativen Einsatz und Zusammenhalt der beiden Ortschaften habe eine Hausärztin gewonnen und eine Naturkita im Welland etabliert werden können. Die Ortsvorsteherinnen Andrea Zeißler und Sabine Kollmann nahmen das Lob gerne entgegen. Ursula Mutscheller und Martin Diemer haben das „seniorenfreundliche Dewangen“ ins Leben gerufen. So könnten in Zukunft die Pflege und die Betreuung im Alter sowie die Kinderbetreuung nebeneinander sichergestellt werden.

Zudem gelte es die Ortsmitten von Dewangen und Fachsenfeld wiederzubeleben. Der OB verglich hier die Struktur mancher Orte mit der eines Donuts: Das spannende, das Leben befinde sich außen, während in der Mitte die Leere dominiere. Das solle sich ändern. In Zukunft solle das Leben in der Mitte stattfinden, wie bei einem Berliner. Hier solle nicht nur das soziale Leben konzentriert, sondern auch wieder lebenswerter Wohnraum geschaffen werden. Es gelte, Leerstände zu beseitigen und den Verkehrslärm zu reduzieren. Vorteil seien kürzere Verkehrswege, die nicht zuletzt auch zu der geplanten Klimaneutralität einen Beitrag leisten würden. Ein gelungenes Beispiel stelle hier die Dewanger Mitte dar, die den Ortskern wiederbelebe.

Nach einer themenintensiven Fragerunde dankte SPD-Ortsvereinsvorsitzender Helmut Gentner dem OB für den Vortrag. Er merkte an, dass er Aufbruchsstimmung vermittle und gute Strategien aufgezeigt habe, um die Herausforderungen der nächsten Jahre zu meistern. Zuletzt galt sein Dank den beiden Ortsvorsteherinnen des Wellands, die immer wieder aufs Neue das alte Sprichwort „gemeinsam sind wir stark“ belegten. Am Schluss übergab er dem OB zum Dank einen Präsentkorb vom „Wellandmarkt“.