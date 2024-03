Vorstandswechsel beim Musikverein Ebnat

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Ebnat haben ein Vorstandswechsel und einige Wahlen angestanden.

Christian Schunke vom Vorstandsteam begrüßte die anwesenden aktiven Musiker und Gäste, bevor er die Ehrungen der aktiven sowie passiven Vereinsmitglieder vornahm. Folgende Personen konnten geehrt werden: Für 50 Jahre aktiv Peter Pompe, für 25-jährige passive Mitgliedschaft Nada Feil und Josef Gruber. Für 40-jährige passive Mitgliedschaft und Ernennung zu Ehrenmitgliedern Doris Pfeiffer, Karl Knoblauch, Erich Reil, Karl Wagner und Anton Weber.

Konzertreise nach Ebnat Kappel in die Schweiz

Danach gab Schunke einen kurzen Überblick über das abgelaufene Vereinsjahr 2023 mit den Höhepunkten wie die Konzertreise nach Ebnat Kappel in die Schweiz sowie das eigene Jahreskonzert. Schriftführerin Simone Schmid ergänzte den Bericht des Vorstands um weitere Aktivitäten und Auftritte der Aktiven und eine Reihe von Ständchen, Umzügen sowie diverser Anlässe, die der Musikverein innerhalb Ebnats sowie im Umkreis musikalisch umrahmte.

Gutes wirtschaftliches Jahr

Von einem guten wirtschaftlichen Jahr sprach Kassiererin Vera Oppold. Der Kassenbestand blieb durch die Bewirtschaftung verschiedener Feste stabil und konnte einen Zuwachs verzeichnen. Kassenprüfer Martin Schmidt bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Dirigent Marc Schmid zeigte sich mit der musikalischen Leistung der Aktiven über das gesamte Jahr zufrieden, wobei er die Frühlingslaune im Gemeindezentrum, die Konzertreise nach Ebnat Kappel, das eigene Jahreskonzert im November sowie die Auftritte in Ebnat und Umgebung hervorgehoben hat.

Fleißiger Jugendspielkreis

Anja Lindner berichtete über die Aktivitäten des Jugendspielkreises, der von ihr geleitet wird, die neben den Proben auch Jugendausflüge sowie Grillabende beinhalteten.

Jugendleiterin Kathrin Gerstmeier berichtete von einem durchwachsenen Jahr. 2023 konnten Neuzugänge verzeichnet werden, die über die Bläserklasse in der Grundschule weiter ausgebaut sowie forciert werden soll.

Neue Vorstandsgesichter bei den Wahlen

Bei den diesjährigen Wahlen konnten folgende Personen in den Vorstand beziehungsweise in den Vereinsausschuss gewählt werden: Für die scheidende Ulrike Melchinger-Kapfhammer wurde Kathrin Gerstmeier neu in das Vorstandsteam gewählt. Folgende Personen wurden wieder gewählt und bestätigt: Marc Schmid im Vorstandsteam, Vera Oppold als Kassiererin, Simone Schmid als Schriftführerin, Tobias Pöpsel als Instrumentenwart. Als Aktivenvertreter im Ausschuss wurden gewählt und bestätigt: Sarah Hügler, Peter Pompe und Natascha Meinkuß. Als Passivenvertreter wurden gewählt und bestätigt: Alexander Oppold sowie Michael Kröner. Für die in das Vorstandsteam wechselnde Jugendleiterin Kathrin Gerstmeier wurde Teresa Rieger als Jugendleiterin gewählt. Als neue Jugendvertreterin für Teresa Rieger wurde dafür Laura Breitweg in den Ausschuss gewählt. Passivenvertreter Wolfram Weber stellte sich nicht mehr zur Wahl. Dafür wurde Karin Meyer in den Ausschuss gewählt.

Ortsvorsteher Manfred Traub dankte dem Musikverein im Namen der Ortschaftsverwaltung für die geleistete Arbeit und Auftritte innerhalb und außerhalb Ebnats. Lothar Weber vom Sportverein Ebnat überbrachte die Grußworte als Vertreter der Ebnater Vereine.

Zum Abschluss der Generalversammlung gab Vorsitzender Christian Schunke einen kleinen Ausblick auf das laufende Vereinsjahr. Die Frühlingslaune des Musikvereins findet am 14. Mai um 16.30 Uhr im Gemeindezentrum statt, das jährliche Frühlingsfest ist vom 8. bis 9. Mai. Das Jahreskonzert findet am 16. November und die Waldweihnacht bei der Waldkapelle Maria Eich am 22. Dezember statt.