Eine 60-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der Ebnater Steige verletzt worden. Sie war am Freitag um 9.15 Uhr auf der L1084 von Ebnat in Richtung Unterkochen unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Die Fahrerin musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die L1084 musste kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden.