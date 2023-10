Zu einem folgenschweren Unfall ist es am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der A7 nahe der Anschlussstelle Aalen-Oberkochen gekommen. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt, nachdem ein Sattelzug gegen sein Fahrzeug geprallt war.

Kurz vor 6.45 Uhr ist der Sattelzug auf der A7 in Richtung Ulm unterwegs gewesen. Im Bereich der Landkreisgrenze zwischen Aalen und Heidenheim, südlich der Anschlussstelle Aalen-Oberkochen, verlor der Fahrer des Sattelzugs aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt. Der Laster kam nach rechts von der Straße ab und stellte sich quer.

Feuerwehr holt das Opfer aus dem Auto

An dieser Stelle befand sich ein 57-Jähriger mit seinem Auto wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen. Der Mann saß in seinem Auto und wartete. Der Sattelzug schob das Auto etwa 100 Meter vor sich her. Am Ende kippte die Zugmaschine nach links und begrub das Auto unter sich. Beide Fahrzeuge kamen auf dem rechten Fahrstreifen zum Liegen.

Die Feuerwehr barg den schwer verletzten Autofahrer aus seinem Fahrzeug. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 170.000 Euro.

Durch den Unfall musste die Autobahn in Richtung Ulm voll gesperrt werden. Die Sperrung wird laut Polizei voraussichtlich noch mehrere Stunden dauern, da der mit Holzmaterialien für Baumärkte beladene Sattelzug zuerst umgeladen und danach wieder aufgestellt werden muss. Der Verkehr Richtung Ulm wird weiterhin an der Anschlussstelle Aalen-Oberkochen ausgeleitet.