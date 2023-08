Für jeden Geschmack etwas dabei

Der Sportverein Ebnat hat seine Sporttage veranstaltet. An drei Tagen ist dabei einiges geboten gewesen.

Zum Auftakt fand ein AH–Turnier mit sechs Mannschaften statt. Das Turnier war von Fairness geprägt und zwischen den Spielern wurden alte Freundschaften wieder erneuert. Als Organisatoren dieses Turniers zeichneten sich Andreas Singer und Ralf Grafl aus. Turniersieger wurden die Fußballer des SV Ebnat. Am Tag darauf starteten die E–Junioren. Insgesamt nahmen zehn Mannschaften teil. Am Ende erhielt jeder Teilnehmer eine Medaille. Am Abend wartete der „11er Cup“, ein Elfmeterschießen mit 31 teilnehmenden Mannschaften. Einen Tag später hatten die B–Juniorinnen der SGM Ebnat/Waldhausen ein Einlagespiel gegen den TSV Hüttlingen. Hier gewann die Heimmannschaft mit 2:0. Parallel zum Spiel auf dem Sportplatz fand unter Leitung von Jürgen Kamrad ein „Trail–Run“ durch die Wälder rund um Ebnat statt. Alle Teilnehmer waren von der Strecke mehr als begeistert. Der frühe Sonntagnachmittag stand ganz im Zeichen des Bambini–Fußballs. Hier gingen die Mannschaften von Ebnat und Waldhausen auf Torejagd. Für die Kinder wurde zudem „Sandras Bastelecke“ eingerichtet, die sehr guten Anklang bei den kleinen „Künstlern“ fand. Am Sonntagnachmittag übernahm dann der Breitensport das Zepter. Den Auftakt machten die Tanzgruppen „Mini–Dancer“, „Happy Dancer“ und „Second Step“. Alle drei Tanzgruppen mit jeweils 30 Kindern werden von Jennifer Kieninger trainiert. Danach folgte „Zumba Showtanz“ von der Tanzgruppe unter Leitung von Jana Haag und Alina Mailänder.

Anschließend folgte der Auftritt der Kunstturngruppe. Die jungen Damen zeigten ihr ganzes Können und wurden bereits während der Vorführung mit sehr viel Applaus bedacht. Die Übungsleiterinnen Jenny Dobstetter, Petra Grandy, Nadin Scholl, Yvonne Sauer und Lara Weiland konnten mehr als zufrieden sein.

Parallel konnten die Freunde des Tischtennis–Sports ihr Können an der Platte beweisen. Den Schlusspunkt der Sporttage des SV Ebnat setzten die A–Jugendlichen des Teams Kocher/Härtsfeld gegen die U16 des VfR Aalen. Das Fußballspiel endete allerdings mit einer 2:9–Niederlage für die Heimelf.