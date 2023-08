Die Altersgenossen des Jahrgangs 1953 aus Aalen–Ebnat haben im Gasthaus „Bären“ ihren 70. Geburtstag gefeiert. Am Nachmittag traf man sich an der Waldkapelle „Maria Eich“. Dort hielt Pater Albert eine vom Jahrgang mitgestaltete Andacht ab, bei der auch der verstorbenen Jahrgangsmitglieder gedacht wurde. Ein Stehempfang bei herrlichem Wetter im Biergarten lud zu ersten Gesprächen ein. Nach einer gemütlichen Kaffeerunde und einem festlichen Abendessen, begleitet von lustigen Sketchen, wurden alte Erinnerungen ausgetauscht. Bei Musik und guter Unterhaltung feierten die Jubilare bis spät in die Nacht. Eine gemeinsame Fahrt mit der „Härtsfeld–Schättere“ und ein Halbtagesausflug im Herbst runden das gemeinsame Jubiläumsjahr ab.