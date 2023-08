Ebnat/Waldhausen und Ellwangen scheitern im WFV–Pokal

Die Fußball–Damen der SGM Ebnat/Waldhausen und des FC Ellwangen sind in der ersten Runde des WFV–Pokals ausgeschieden. Regionenligist SGM Ebnat/Waldhausen verlor zu Hause klar mit 0:6 gegen den 1. FC Heidenheim. Landesligist FC Ellwangen musste sich Regionenligist SV Winnenden mit 4:5 geschlagen geben.

Frühe Führung für Heidenheim

Der 1. FC Heidenheim ging bereits in der siebten Minute mit 1:0 in Führung. Sabrina Kraus bekam den Ball von der linken Seite und erzielte die frühe Führung. Die SGM verteidigte zwar leidenschaftlich, doch nach einer halben Stunde schnürte Kraus den Doppelpack. Nur drei Minuten später machte Maria Seemann den Deckel drauf. Es stand 3:0 für Heidenheim. Das war gleichzeitig auch der Halbzeistand.

Alina Stürmer pariert Elfmeter

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff zeigte Schiedsrichterin Lea Fuchs auf den Elfmeterpunkt. Der FCH hatte die große Chance zum 4:0. Tigidankay Bah nahm sich der Sache an und verwandelte sicher. Nach gut einer Stunde erzielte Dominique–Michelle Ziegler den fünften Heidenheimer Treffer. Aus rund 20 Metern traf sie zum 5:0. In der 63. Minute gab es den nächsten Elfmeter für Heidenheim. Alina Stürmer hielt diesen gegen Josephine Wild, doch der Nachschuss sollte im Tor landen. Das halbe Dutzend war perfekt. Bei diesem Ergebnis blieb es letztlich auch. Aufgrund einer aufopferungsvoll kämpfenden Defensive und einer stark aufgelegten Torhüterin Alina Stürmer, konnte ein deutlich höherer Sieg verhindert werden.

Neun–Tore–Spektakel in Winnenden

Auch für den FC Ellwangen war bereits in der ersten Runde Schluss. Gegner SV Winnenden startete perfekt in das Spiel und witterte früh, dass eine Überraschung möglich ist. Carolin Franzki traf bereits in der neunten Minute per Kopf zum 1:0 für den SVW. Die Antwort des FC Ellwangen ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Nach Fehlern in der Abwehr war Lea Buchstab zur Stelle und traf in der 14. Minute zum 1:1. Acht Minuten später ging Winnenden allerdings erneut in Führung. Nach einem starken Angriff traf Lea Naus zum 2:1. Nur Sekunden später erhöhte Naus dann sogar auf 3:1. In der 42. Minute stand erneut Naus im Mittelpunkt. Sie erzielte einen lupenreinen Hattrick. Beim Stande von 4:1 wurden schließlich die Seiten gewechselt.

Winnenden startete perfekt in die zweite Hälfte — und in der 47. Minute fiel das 5:1. Torschützin war wieder einmal Naus. Ellwangen gab sich aber noch nicht geschlagen. In der 66. Minute verkürzte Buchstab auf 2:5. Sollte da noch etwas gehen für den FC Ellwangen? Die Antwort lautete ja. Hannah Fetzer konnte ind er 81. Minute auf 3:5 verkürzen. Den Ellwangerinnen blieben nun mit Nachspielzeit noch gute zehn Minuten, dazu hatte man eine Spielerin mehr auf dem Feld. Sophia Knauss sah in der 78. Minute die Ampelkarte. In der 90. Minute war es Jasmin Fürst, die die Partie nun nochmals richtig spannend machte. Es stand nur noch 4:5. Bei diesem Ergebnis blieb es am Ende auch.