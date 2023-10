In einem festlichen Gottesdienst in der voll besetzten Pfarrkirche in Ebnat ist Pater Albert Kannaen (Mitte) aus der Seelsorgeeinheit Härtsfeld-Kochertal verabschiedet worden. Unser Bild zeigt ihn mit dem stellvertretenden Dekan Pius Adiele (links) und Gemeindeassistentin Maren Klotzbücher (rechts), die Mitglied des Pastoralteams ist.

(Foto: Turad )