Am Donnerstag kurz nach Mitternacht sollte in der Fachsenfelder Straße der Fahrer eines Rollers kontrolliert werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht, Martinshorn und Leuchtschrift fuhr der Fahrer weiter und wollte sich der Kontrolle entziehen. Er fuhr über einen Fußgängerweg in ein Wohngebiet ein. Kurz darauf gelang es den Beamten, den Streifenwagen quer zur zu stellen und die Fahrbahn zu blockieren.

Der Fahrer versuchte trotzdem, sich zwischen dem Streifenwagen und einer Hauswand hindurchzuquetschen, wobei er jedoch gegen den Streifenwagen prallte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-jährige Lenker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der Roller nicht versichert ist. Eine Vortest ergab zudem den Verdacht auf eine Beeinflussung durch Drogen. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.