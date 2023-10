KG trifft in der Oberliga auf einen schwierigen Gegner

Dieses Wochenende verspricht packenden Ringkampfsport in der Dewanger Wellandhalle, wenn die erste Mannschaft der KG Dewangen/Fachsenfeld auf das starke Team aus Fellbach trifft. Die Begegnung beginnt um 20 Uhr. Aber bereits um 18 Uhr wird es spannend, wenn die KG Dewangen/Fachsenfeld II, der Tabellendritte, den Spitzenreiter Meimsheim herausfordert. Dabei möchte man die Aufstiegschancen weiterhin wahren.

Die KG Dewangen/Fachsenfeld konnte am vergangenen Wochenende das Derby gegen den AC Röhlingen für sich entscheiden und Selbstvertrauen für den bevorstehenden Kampf tanken. Doch die Herausforderungen gehen weiter, da die Fellbacher mit Kevin Karl, Andre Timofeev und zwei georgischen Spitzenringern im Team nur schwer zu besiegen sind. Der Spitzenkampf des Abends wird sicherlich, wenn der noch unbesiegte KGler Yannik Kraus auf den international erfahrenen Kevin Karl in der Wellandhalle trifft.

Auch die KG II wird sich beweisen müssen, wenn sie im Vorkampf gegen die erstplatzierten Kämpfer des TSV Meimsheim antritt. Das Team um Frank Winkler wird alles geben müssen, um die Punkte in der Wellandhalle zu behalten.

Die Fans in Dewangen können sich ab 18 Uhr also auf zwei packende Begegnungen freuen. Erst in der Landesklasse und zum Abschluss in der Oberliga.