KG Dewangen/Fachsenfeld beeindruckt zu Hause

Die Oberliga-Ringer der KG Dewangen/Fachsenfeld haben zu Hause klar mit 19:10 gegen den SV Fellbach gewonnen.

57 Kilogramm Freistil: Obaidullah Besmella hatte keinen Gegner und wurde kampfloser Sieger.

61 Kilogramm griechisch-römisch: Dimitru-Alin Spitidon trat gegen Kyriakos Papadopulus an und gewann dominant nach Punkten.

66 Kilogramm Freistil: Die KG hatte hier keinen Vertreter, somit wurde der Fellbacher Tornike Katamadze kampfloser Sieger.

71 Kilogramm griechisch-römisch: Yannick Kraus duellierte sich gegen den U17 Europameisterschafts-Teilnehmer Kevin Karl. Yannick Kraus hatte somit ein junges Talent als Gegner, gemeinsam zeigten sie den Zuschauern ein hartes Duell, das der Kgler schließlich nach Punkte-gleichstand durch die letzte Wertung am Ende für sich entscheiden konnte.

75 Kilogramm Freistil: Karoly Kiss trat gegen Otto-Christian Bolivar Madejczk an. Karoly Kiss dominierte nach Punkte und beendete die Begegnung vorzeitig nach 4:49 Minuten durch Schultersieg, mit einer schönen Freistil-Zange.

75 Kilogramm griechisch-römisch: Der Routiner Dragan Markovic hatte Gocha Meladze als Kontrahent, der nach Kampfzeitende eine knappe Punkteführung von 4:3 hatte. Somit gewann der Fellbacher.

80 Kilogramm Freistil: Der immer noch ungeschlagene Nicklas Hassler trat gegen Nori Opirla an. Kontrolliert sicherte sich Nicklas Hassler erst eine 8:0-Punkteführung und konnte schließlich den Fellbacher nach 2:33 Minuten auf die Schulter legen.

86 Kilogramm griechisch-römisch: Samuel Guerero Santana bekam es mit Moritz-Niklas Wahl zu tun. Sehr umstrittene und nicht nachvollziehbare Entscheidungen des Schiedsrichters, führten nach Kampfzeitende zu einem 5:3-Ergenis für den Fellbacher.

98 Kilogramm Freistil: Peter Eckstein trat gegen André Timofeev an. Peter Eckstein verlor technisch überlegen.

130 Kilogramm griechisch-römisch: Holger Fingerle traf auf Paul Wahl, der zwar ein durchtrainierter Sportler ist, jedoch durch Passivität auf der Matte glänzte. Das wollte Holger Fingerle nicht lange mitmachen und legte den Fellbacher nach 1:36 Minute auf die Schultern. Letztlich feierte die KG Dewangen/Fachsenfeld einen 19:10-Erfolg. Der SV Fellbach war vor diesem Kampftag auf dem dritten Tabellenplatz. Durch diesen Erfolg festigt sich die KG nun im Tabellenmittelfeld.

Nach den vergangenen beiden Siegen, schaut die KG Dewangen/Fachsenfeld enthusiastisch auf den nächsten Kampftag. Am kommenden Samstag geht es zum TSV Herbrechtingen. Der TSV rangiert aktuell auf dem siebten Tabellenplatz. Kampfbeginn ist um 20 Uhr.

In der Landesklasse traf die zweite Mannschaft der KG Dewangen/Fachsenfeld auf den Spitzenreiter TSV Meimsheim. Die Gäste aus Meinsheim gewannen am Ende mit 18:14. Am Samstag tritt die Zweite ebenfalls in Herbrechtingen an. Los geht es um 18 Uhr.