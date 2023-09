Ein Platz im vorderen Drittel ist das Ziel

Die Ringer der KG Dewangen/Fachsenfeld blicken auf eine erfolgreiche Oberliga–Runde mit dem zweiten Tabellenplatz zurück und freuen sich auf die neue Saison in der WRV–Topliga. Diese beginnt an diesem Sonntag beim KSV Musberg.

Trotz einiger Abgänge, darunter Topscorer Babajan Ahmadi, der in die Bundesliga zum ASV Schorndorf wechselte, sowie Nicola Markovic und Vasilie Govedarica zum TV Unterdürrbach, strebt das Team in der starken Oberliga erneut einen Platz im vorderen Drittel an. In der Oberliga finden wieder spannende Derbys mit Vereinen aus dem Bezirk Ostalb, Rems und Fils statt, darunter der TSV Herbrechtingen, SV Ebersbach und dem AC Röhlingen. Neuzugang Samuel Guerrero vom KSV Unterelchingen verstärkt die Welland–Germanen und möchte in der Oberliga seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Meister Weilimdorf und Ehningen haben die Plätze nach Auf– und Abstieg getauscht, wodurch das Stuttgarter Umland mit SC Korb, SV Fellbach und dem KSV Musberg im Quartett vertreten ist. Einzig der Verbandsliga–Meister SV Dürbheim bildet eine Ausnahme.

Die Auswärtsfahrten bieten aufregende Matten–Highlights, während die Heimkämpfe in der Wellandhalle und Woellwarthhalle für volle Ränge und einzigartige Stimmung sorgen. Die zweite Mannschaft hat den Aufstieg in die Landesklasse geschafft und die Zuschauer können sich auf hochklassige Kämpfe der jüngeren Ringer freuen. Neben der Bundesliga–Reserve der KG Baienfurt treten auch andere starke Mannschaften an, wie Ebersbach 2, Nattheim 2, Herbrechtingen 2, Königsbronn/Farndau 1 und die junge Mannschat aus Neckarweihingen 2. Die Landesklasse wird durch die ersten Mannschaften aus Möckmühl und Meimsheim vervollständigt. Bei einer verletzungsfreien Saison beider Mannschaften ist ein Mittelfeldplatz für die zweite Mannschaft zu erwarten.

Die Schülermannschaft tritt als Titelverteidiger in der Bezirksjugendliga an und strebt einen Platz unter den ersten vier an. Obwohl die KGler eine große Auswahl an Jugendringern haben, gibt es in einigen Gewichtsklassen Herausforderungen. Die Favoriten in diesem Jahr sind Schorndorf, Unterelchingen und Ebersbach.

Die Zuschauer erwartet erneut spannender Ringkampfsport auf hohem Niveau in vollen Hallen. Dauerkarten, Sitzplatzkarten und Derbykarten für den „Kampf um den Limespokal gegen Röhlingen am Samstag, 2. Dezember können bei Gisela Ilg unter 0175/2877181 bestellt werden.

Die Oberliga-Hinrunde der KG Dewangen/Fachsenfeld: