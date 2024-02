Zwei neue Gesichter auf dem Döchtbühl

Zum 1. Februar begannen Kim Pohl und Jonathan Dorner ihr Referendariat an der Döchtbühlschule. Für eineinhalb Jahre werden sie ihre zweite Phase des Lehrberufs absolvieren. Kim Pohl ist in der Grundschule im Einsatz und Jonathan Dorner in der

Sekundarstufe. Mit einer Schultüte wurden die beiden feierlich begrüßt. „Wir wünschen Ihnen beiden eine gute Zeit an unserer Schule und viel Freude an der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.“ so Rektor Frank Wiest.