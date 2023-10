Zurück ins Leben finden

Mit persönlichen Gedanken von Trauernden und dazu passender Klaviermusik wurden Wege durch die Trauer aufgezeigt. Die Hospizgruppe Bad Waldsee hatte den langjährigen Klinikseelsorger Albert Rau und die Pianistin Elena Fennrich eingeladen. Albert Rau trug in kurzen Abschnitten Erfahrungen und Gefühle von Menschen beim Verlust von Angehörigen vor. Am Anfang die Ohnmacht und das Niederdrückende, gespiegelt durch Klavierstücke in Moll. Gleichzeitig auch die Erfahrung, dass etwas weiterlebt und dass in Erinnerungen neben negativem auch Zuversicht enthalten ist. Trauernde können auch wieder Quellen der Kraft finden, mit denen sie die innere Leere füllen. An diesem Punkt des Abends spielte Elena Fennrich das hoffnungsvolle Lied „Von guten Mächten treu und still umgeben“ von Dietrich Bonhoeffer. Die Besucher stimmten erst zaghaft, dann aber immer kräftiger in den Text ein. Dies war der Übergang zu Lebenserfahrungen, in denen wieder positive Gedanken und Träume kommen ‐ die Regenbogenzeit. Schließlich kann eine stille Trauer auch ein wichtiger Teil des Lebens werden. Sie kann eine Form der Liebe und der weitergehenden Verbindung mit dem Verstorbenen werden. Passend für das neue Leben spielte Elena Fennrich zum Abschluss einen selbst komponierten Walzer und im Publikum waren zarte Tanzbewegungen erkennbar. So wurde im voll besetzten Festsaal des Klosters Reute auf bewegende Art ein Weg zurück ins Leben gezeigt.

