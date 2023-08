Zu Gast in Naas

Am Dienstag, 9. Mai, reisten 19 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Aulendorf in Begleitung zweier Lehrer für eine Woche nach Irland und besuchten unsere Austauschpartner, die bereits im Dezember bei uns in Deutschland waren. Das „Hallo“ war bei der Ankunft groß, und die Freude über das Wiedersehen ebenso. Die Aulendorfer unternahmen gemeinsam mit den Iren verschiedene Ausflüge auf der grünen Insel und lernten auch den Alltag Jugendlicher in Irland kennen. Der erste Tag wurde in den jeweiligen Schulen St. Marys (die Mädchenschule) und CBS (der Jungenschule) verbracht, in welchen die Aulendorfer den irischen Schulalltag kennenlernten: Der Unterricht geht von 9 bis 16 Uhr und man trägt eine Schuluniform. Auch wurde eine Schnitzeljagd durch die Stadt Naas veranstaltet, um die Stadt ein wenig zu erkunden. Am Donnerstag reisten alle gemeinsam für einen Tag nach Dublin und nahmen an einer Viking Splash Tour mit Wikingerhelmen und einer Wasserfahrt im Amphibienfahrzeug teil, nach welcher alle noch weiter durch die Hauptstadt spazieren durften. Am Freitag war man wieder an den Schulen und lernte die in Irland sehr beliebte Sportart Camogie kennen. Das Wochenende wurde in den Gastfamilien verbracht. Viele gingen am Sonntag auf das Beltaine–Festival, eine Art Stadtfest mit Ständen und Livemusik zum Sommeranfang in Naas. Der letzte Ausflug ging am Montag nach Glendalough, wo man in den Wicklow Mountains wanderte und eine alte Klosteranlage besichtigte. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Schule und einer ereignisreichen Woche hieß es dann Abschied nehmen. So manches „See you in summer!“ war dabei zu hören.

