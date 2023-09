Zollern-Veteranen fuhren nach Bad Waldsee

Die VEM (Vereinigung Ehemaliger Mitarbeiter der Zoller-Werke e.V. Laucherthal, Herbertingen und Aulendorf) führt 2-mal im Jahr eine Ausfahrt durch.

Am 7. September machten sich rund 115 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sprich Mitglieder, größtenteils mit Partnerinnen und Partner, per Bus auf den Weg nach Bad Waldsee.

Gleich nach der Ankunft auf dem Seeparkplatz stand das traditionelle Brezelvesper auf dem Programm. Danach wurden etliche Gruppen gebildet, zum einen für die, die sich für eine vormittägliche Stadtführung oder zum anderen zu einem Besuch im Hymer-Museum entschieden hatten.

Eine ganze Reihe der Hymer-Museum-Besucher nahm dann wiederum an 2 nachmittäglichen Stadtführungen teil.

Die meisten derer, die an den Stadtführungen teilnahmen, kannten zwar mehr oder weniger dieses reizvolle Kurstädtchen mit seinen inzwischen mehr als 20.000 Einwohnern, Genaueres indessen erfuhren sie im Laufe der rund 2 Stunden dauernden Führungen zu den wichtigsten Punkten, wie beispielsweise das imposante Rathaus, das Heilig-Geist-Spiral, die vom berühmten Diminikus Zimmermann mitgestaltete Stiftskirche und das hinter Bäumen fast versteckte Wasserschloss derer von Waldburg. Geschichtliche Informationen rundeten das Gesamtbild harmonisch ab.

Die Besucher des wirklich sehenswerten Hymer-Museums konnten sich anhand der zahlreichen, sehr prägnant beschriebenen Exponate einen umfassenden Überblick von der Entwicklung bzw. Geschichte des mobilen Reisens vermitteln lassen.

Ein breites Angebot an Lokalen verschiedenster Art bot zwischendurch auch die Möglichkeit, seinen Durst zu löschen und für das leibliche Wohl etwas zu tun, wovon fast durchgehend Gebrauch gemacht wurde. Die Möglichkeit, einen Spaziergang durchs Städtchen oder um den wunderschönen See zu machen, wurde ebenfalls von vielen genutzt.

Schnell war die Zeit bis zur Abfahrt der Busse vergangen, pünktlich ging die Fahrt weiter nach Aulendorf, wo man sich zur gemeinsamen Einkehr im Ritterkeller des Hotel Arthus einfand. Der gut 2-stündige Aufenthalt in diesem romantischen Gewölbe war in erster Linie zur Einnahme der vorbestellten Abendessen gedacht, wobei auch die Unterhaltung nicht zu kurz kam. Der erste Vorsitzende B. Breimaier richtete einige Worte an die Teilnehmer, sowie Worte des Dankes an seine Vorstandschaft.

Die Heimfahrt rundete ein rundum gelungenes Ausflugserlebnis ab.