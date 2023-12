In Zollenreute wird wieder Theater gespielt

Im Dorfstadl in Zollenreute geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember, um 18 Uhr mit einer Gemeinde-Weihnachtsfeier für die Zollenreuter Bürger los. Anschließend findet um 19 Uhr die Premiere des neuen Stücks „Schiff ahoi!“ der Laientheatergruppe Zollenreute statt.

Die Handlung: Große Aufregung herrscht auf dem kleinen Kreuzfahrtschiff „The Old Green Elisabeth“. Kurz vor dem Auslaufen in die Karibik hat Kapitän Zuckelmeier erfahren, dass die Reederei sein über alles geliebtes Schiff verkauft hat. Doch damit nicht genug, erfährt der arme Kapitän, dass der neue Eigentümer mit auf große Fahrt geht, aber leider inkognito und unter falschem Namen. Da kann an so manchem Tag ein ordentliches Stürmchen aufziehen - und das im wahrsten Sinne des Wortes! Und so wird der lang ersehnte Traumurlaub für einige Passagiere zu einem kurzzeitigen Albtraum.

„Abgelegt“ wird dafür an den folgenden Spielterminen: Dienstag, 26. Dezember, 19 Uhr; Freitag, 29. Dezember, 19 Uhr; Samstag, 30. Dezember, 19 Uhr - bereits ausverkauft; Donnerstag, 4. Januar, 19 Uhr; Freitag, 5. Januar, 19 Uhr - bereits ausverkauft; Samstag, 6. Januar, 14.30 Uhr; Samstag, 6. Januar, 19 Uhr - bereits ausverkauft; Sonntag, 7. Januar, 17 Uhr - bereits ausverkauft; Mittwoch 10. Januar, 19 Uhr; Donnerstag, 11. Januar, 19 Uhr; Freitag, 12. Januar, 19 Uhr; Samstag, 13. Januar, 19 Uhr.

Karten können ab sofort von Dienstag bis Freitag, 18 bis 20 Uhr, bei Hildegard Pfeiffer unter Telefon 07525/8297, im Vorverkauf reserviert werden. Eine Reservierung per Mail ist nicht möglich. Im Rahmen der Gemeinde-Weihnachtsfeier werden langjährige Theatermitglieder durch den Landesverband der Amateurtheater geehrt.

Informationen