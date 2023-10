Zittersieg in der Oberliga für die Frauen vom SKC

Im Nachholspiel der Damen kam es zu einem echten Krimi. Berg kam zunächst gut ins Spiel, doch Westhausen hielt von Satz zu Satz dagegen. Linn Staudacher konnte in der Startpaarung mit 491/0 nicht punkten. Besser lief es für Sigrid Staudacher. Sie konnte mit 531/1 ihren Punkt deutlich sichern und hielt Berg im Spiel. In der Mittelpaarung wurden sich die Punkte abermals geteilt. Melanie Fischer verpasste es, im letzten Satz den Punkt zu sichern und unterlag mit 518/0 Holz denkbar knapp. Sarah Hartwig kam nicht ganz in ihr Spiel, steigerte sich dann aber auf solide 480/1 Holz und sicherte den Punkt.

Mit 46 Holz Vorsprung ging es in die entscheidende Paarung. Hier kam Westhausen nochmals auf bis zu 8 Holz ran, sodass es bis zuletzt spannend blieb. Tatjana Staudacher unterlag mit 511/0 ihrer Gegnerin. Jasmin Abbate behielt die Nerven und konnte sich mit 553/1 den entscheidenden Punkt sichern. Mit nun zwei Siegen aus drei Spielen steht der SKC auf einem guten Platz Vier der Oberliga.