Zirkus ‐ Zirkus ‐ Zirkus

Am Freitag, 27. Oktober, verwandelten die Kinder der Grundschule Unterankenreute ihre Sporthalle in ein Zirkuszelt.

Vor einem begeisterten Publikum präsentierten sie ein Programm, das zeigte, was sie während der Projektwoche zum Thema Zirkus mit Eltern, ihren Lehrerinnen und ihrem Schulleiter erarbeitet hatten. Dank der finanziellen Unterstützung der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Ravensburg, den Sponsoren und des Fördervereins konnte die ZirkusAkademie Friedrichshafen für dieses Projekt engagiert werden, so dass fünf erfahrene Zirkuspädagoginnen und Zirkuspädagogen diese Woche begleiten konnten. Von Montag bis Freitag standen das Hochseil, die Vertikaltuchakrobatik, das Trapez, der Umgang mit Pois, das Erlernen von Fakir-Künsten, das Diabolo, die Jonglage mit verschiedenen Geräten, das Balancieren auf der Kugel und Walze, viel Freude und Spaß auf dem Stundenplan.

An zwei Aufführungen konnten die Eltern am Freitag nun erleben, dass ihre Kinder mit viel Eifer und vor allem auch Konzentration eine ganze Menge gelernt hatten. Da flogen dann Tücher und Bälle durch die Luft, Pois und Fahnen wurden geschickt durch die Luft gewirbelt, Kinder balancierten auf Walzen und Kugeln, andere legten sich in Glasscherben und setzten sich auf ein Nagelbrett. Mut und Körperbeherrschung zeigten die Kinder am Trapez, am Vertikaltuch und auf dem Hochseil. Die Kinder wurden entsprechend mit tosendem Applaus belohnt. Einige der Zirkuskünste werden im Schulalltag weiterhin Anwendung finden. Vor und nach den Aufführungen konnten die Gäste bei Kaffee und Kuchen verweilen. Für dieses Rahmenprogramm sorgten die Eltern und der Förderverein. Es geht an alle ein herzliches Dankeschön!