Zirkus von Kids für Kids

„bodnegg kulturell“ organisierte wiederum das Kinderprogramm beim Bodnegger Weihnachtsmarkt. Kinder der ZirkusAkademie und „3 Räuber e.V.“ präsentierten ihr vielfältiges zirzensisches Können. Nahezu dreihundert Zuschauer folgten den jungen Artisten, die mit Diabolos, Ringen und Bällen jonglierten. Akrobaten, die ihre Kunststücke am Boden und in atemberaubender Höhe am Trapez und Vertikaltuch zeigten. Das Publikum dankte den Bodnegger Artisten mit tosendem Applaus. Bei der abendlichen Feuershow der ZirkusAkademie zauberten Feuerfächer und Feuerpoi noch faszinierende Bilder in die Nacht.

