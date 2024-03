Zieglersche bieten Fortbildung an

Nach dem Einführungskurs der Fortbildungsreihe zur Fachkraft Unterstützte Kommunikation im vergangenen Oktober, hat nun der Zertifizierungs-Aufbau-Kurs Diagnostik stattgefunden. Hier konnten die Teilnehmer einen vielfältigen Einblick in die diagnostischen Möglichkeiten bekommen, um Klienten besser in ihren kommunikativen Kompetenzen einschätzen zu können. Das ist wichtig für eine fundierte Interventionsplanung. In diesem Jahr finden weitere Fortbildungsmodule statt.

In der Abschlussrunde brachten die Teilnehmenden mit Begriffen wie „sehr umfangreich“, „vielfältig“, „interessant“ und „gut vermittelt“ ihre Wertschätzung für den Kurs und die Umsetzung durch die Referentin Sabrina Beer zum Ausdruck.

Ab Februar 2025 beginnt die nächste Fortbildungsreihe zur Fachkraft Unterstützte Kommunikation. Eine frühzeitige Anmeldung ist unter https://www.gesellschaft-uk.org/ möglich.

Kontakt für Rückfragen: Dirk Brügge, Referat Unterstützte Kommunikation, Die Zieglerschen, [email protected]