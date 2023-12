Zugegeben: „Geräuchertes mit Sauerkraut“ hat es bei der Premiere der gleichnamigen Komödie in drei Akten von Regina Rösch nicht gegeben.

Dennoch wurden die Pausen im vollbesetzten Dorfstadel musikalisch und kulinarisch optimal von einer kleinen Besetzung der Musikkapelle mit heißen Würsten gestaltet. Sie trug damit zur gelungenen Aufführung bei, so wie die aufwändig ausgestatteten Bühnenbilder, die ausgesuchten Kostüme und die dezente Maske.

Erdige Bodenhaftung

Der Dreiakter entspricht weitgehend dem klassischen Strickmuster des Bauerntheaters und hat wie so oft insbesondere im zweiten Akt gewisse wohl unverzichtbare Längen. Über diese sieht der Zuschauer aber gerne hinweg, erlebt er doch das ungekünstelte, ausagierende Spiel mit erdiger Bodenhaftung der kontrastreichen Akteure an der Bushaltestelle und im Foyer des Kurhauses. Hinzu kommt die Würze mit deftigen Sprüchen, viel Situationskomik und ausgiebigem Lokalkolorit.

Offensichtlich wurden die Rollen trefflich zugeschnitten, unter der bewährten Leitung von Charly Glaser. Dieser spielte auch mit Stimmgewalt und Leidenschaft den Feuerwehrkommandanten, Marga Loritz dessen standfeste und gewitzte Gattin. Deren befreundetes Ehepaar (Andreas Glaser und Doris Grimm) trugen ebenso zum allzu menschlichen Verwirrspiel im Kurbetrieb bei wie die „falschen Fünfziger“ und Hochstapler mit ihrem radebrechenden Englisch (Kilian Hierlemann und Martin Häfele) sowie Lisa Brechter und Katja Loritz als das „ewig verführerische Weibliche“.

Ein Debütantentrio

In weiteren Rollen gefielen Ottmar Bendel sowie die Debütanten Stefanie Bendel, Johannes Brechter und Linda Böhler. Letztere bewältigten überzeugend ins Team hineinwachsend ihren Part und sorgten schließlich sogar für akzeptable Lösungen im spannenden „Kurschattenspiel“.

Wie dies im Detail ausgegangen ist, kann man noch am Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr sowie im Neuen Jahr am 5. Januar (20 Uhr), 6. Januar.(14 und 20 Uhr), 12. Januar (20 Uhr) und am 13. Januar (20 Uhr) erleben. Nähere Informationen gibt es unter [email protected]