Zertifikate für engagierte Schüler-Medien-MentorInnen

Aufregung und Vorfreude liegen in der Luft, als die Schüler-MedienmentorInnen (SMEPer) aus den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis sich am 24. Oktober zum Updatetag versammeln. Die Kreismedienzentren feierten die engagierten Jugendlichen, die im Rahmen des Landesprogramms SMEP kreativ-informative Medien-Projekte an Schulen anbieten.

Location des Updatetags war das innovative Unternehmen doubleSlash in Friedrichshafen. Hier war ein Eintauchen in die faszinierende Welt von Drohnen, VR-Brillen, Codey Rocky, machine learning und Makey Makey möglich oder die Information über verlässliche Recherchequellen, zum Beispiel von der Polizei.

In einem Jugendmedienschutz-Workshop informierte die Medienpädagogin Eva Weiler aus Heidelberg über aktuelle Entwicklungen im Umgang mit Cybermobbing und Hate Speech. Ein weiteres Highlight war die Medienproduktions-Session. Der Medienpädagogische Berater Dominik Knebel aus Karlsruhe machte die Jugendlichen vertraut mit SimpleShow, einem Tool, mit dem kreative Erklärfilme erstellt werden können.

Krönender Abschluss des Tages war die feierliche Übergabe der SMEP-Zertifikate, von der Kultusministerin persönlich unterzeichnet. Strahlende Gesichter bei den Jugendlichen, während die Landräte Harald Sievers und Luca Wilhelm Prayon sowie der Polizeipräsident Uwe Stürmer den SMEPern in einer Videobotschaft gratulierten. So war der SMEP-Updatetag nicht nur ein fachliches Update, sondern auch ein Fest der Begeisterung und der Wertschätzung. Die Jugendlichen kehrten mit jeder Menge neuer Kenntnisse und Inspirationen an ihre Schulen zurück.

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere SMEPer. Sie spielen eine wichtige Rolle dabei, für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu sensibilisieren und eine digitale Zukunft aktiv mitzugestalten. Dieser Tag ist ein großes Dankeschön für ihr außergewöhnliches Engagement“, betonten die Leiter der Kreismedienzentren Ravensburg und Bodenseekreis, Sebastian Frey und Roman Kleiner.

Der gelungene SMEP-Updatetag verdeutlicht eindrucksvoll, wie wichtig die Medienkompetenz junger Menschen für eine Gesellschaft im digitalen Wandel ist. Die Kreismedienzentren Ravensburg und Bodenseekreis betonen damit auch ihre Unterstützung für dieses zukunftsorientierte Bildungsprogramm. Sollte sich Ihre Schule dafür interessieren, wenden Sie sich bitte gerne an die regionalen Kreismedienzentren.