Zeitungsprojekt Grundschule Unterschwarzach

Drei Wochen lang durften die Schüler der Klassen 3 und 4 der Grundschule Unterschwarzach im Deutschunterricht ihr eigenes Zeitungsexemplar durchstöbern und lesen. Aufgabe für die Schüler war, Artikel zu einem selbstgewählten Thema zu suchen und in einem Ordner zu sammeln.

Die Rückmeldungen der Schüler nach Beendigung des Projekts waren durchweg positiv. Sie waren erstaunt, zu wie vielen verschiedenen Themen in der Zeitung berichtet wird. Und sie haben gelernt, dass die Zeitung immer gleich aufgebaut ist, sodass man weiß, wo man was findet. Gut fanden sie natürlich auch, dass der normale Deutschunterricht unterbrochen wurde und man Zeit hatte in der Zeitung zu blättern, um alle möglichen interessanten Dinge zu finden und sich darüber mit den andern Schülern auszutauschen. Ein Schüler meinte, man weiß, was auf der Welt los ist.

Vielen Dank an die Schwäbische Zeitung für die tägliche Zustellung kostenloser Zeitungen für jeden Schüler.