Zeitgenössische Kunst im ehemaligen Kirchhof

Zum Tag der offenen Gärten wurde in dem malerischen Innenhof des Hauses der katholischen Kirche die Skulpturengruppe „Die Besucher“ aufgebaut und konnte bis im August dort betrachtet werden. Liebhaber und Liebhaberinnen zeitgenössischer Kunst waren fasziniert, wie gut diese Installation in den Ostteil des ehemaligen Kirchhofs passte. Die verschiedenen Skulpturen machten deutlich, dass dieser unbekannte Ort nun neu zur Begegnung einlädt. „Die Skulpturen kommunizieren untereinander und mit den Besuchern. Sie zeigt, dass jeder ist auf die jeweils eigene Weise willkommen ist“, erläuterte der Künstler Markus Meyer den Kirchengemeinderäten zu seiner Skulptur bei deren Sommerfest. Damit wurde das besondere Konzept des Hauses der katholischen Kirche unterstrichen, in der die alten barocken Gebäude mit dem Neubau in eine fruchtbare Korrespondenz gebracht werden.

