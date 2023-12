Zehnjähriges Jubiläum Forschergruppe Oberschwaben e.V.

Ungefähr 100 Gäste feierten mit dem Familien- und Heimatforschungsverein Forschergruppe Oberschwaben e.V. (FGO) sein zehnjähriges Jubiläum am 18. November im sehr gut besuchten Kino- und Kulturzentrum Linse in Weingarten. Drei Vorträge mit einem weiten Spektrum zur regionalen und überregionalen Geschichte mit Bezug auf den 30-jährigen Krieg, dem Kloster Weingarten und der Entwicklung der früheren Lehensbauern zum Agrarunternehmer in die heutige Zeit veranschaulichten in drei Stunden eine tausendjährige sehr reichhaltige Geschichte in dieser Region.

Die Jubiläumsfeier begann um 10 Uhr mit einem Grußwort des Weingartener Oberbürgermeisters Clemens Moll. Daraufhin referierte der Archivar des Hauses Württemberg Dr. Fritz über dessen Recherchen zum 30-jährigen Krieg (1618-1648) im deutschen Südwesten. Der 1. Vorsitzende der FGO Daniel Oswald berichtete über neue Erkenntnisse zu den Lehenshöfen des früheren Benediktinerklosters in Weingarten und nahm Bezug auf die Schenkungsgüter der Welfen im Hochmittelalter und stellte die Verbreitung dessen Grundbesitzes u.a. durch Landkarten dar. Der ehemalige Geschäftsführer der Gesellschaft Oberschwaben e.V. Dr. Edwin E. Weber hatte mit seinem Vortrag zur Entwicklung der ehemaligen Lehensbauern einen weiten Bogen in die heutige Zeit spannen können. Die Moderation hatte der frühere Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen Dr. Volker Trugenberger übernommen. Er hatte die jeweiligen Vorträge jeweils übersichtlich zusammengefasst und hob neue wissenschaftliche Zusammenhänge hervor.

Während einer ausgiebigen Mittagspause konnten sich die Gäste gegenseitig kennenlernen und sich rege austauschen. Eine kleine Ausstellung von den Mitgliedern der FGO zeigte die vielfältige Bandbreite und Interessensgebiete der einzelnen forschenden auf. U.a. wurden gedruckte Ortsfamilienbücher, personenbezogene Biographien von Vorfahren, sowie ausgedruckte Stammbäume präsentiert. Gegen 16.30 Uhr ging ein schöner Tag und eine angenehme Veranstaltung zu Ende.