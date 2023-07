Zehn Jahre Johanniter–Kinderhaus Papperlapapp in Bodnegg

Ein Geburtstag der besonderen Art: Das Kinderhaus Papperlapapp in Bodnegg feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wurde gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien sowie den Verantwortlichen der Gemeinde Bodnegg und der Johanniter–Unfall–Hilfe, dem Träger des Kinderhauses, mit einem Fest gefeiert.

„Viele Menschen haben sich zusammengetan und dabei geholfen, dieses Haus aufzubauen“, so Sina Leibensberger, die Leiterin der Einrichtung. „Heute toben und spielen hier 30 Kinder gemeinsam in einem schönen, großen Haus mit Garten. Alles ist mit Leben gefüllt und das Tag für Tag.“ Stefan Dittrich, Regionalvorstand der Johanniter im Regionalverband Oberschwaben/Bodensee, würdigte in seiner Rede die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte (Kita): „Sie leisten großartige Arbeit!“ Darüber hinaus galt sein Dank der Gemeinde Bodnegg für die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie den Eltern der Kinder, die die Kita besuchen. „Sie geben uns Ihr Wertvollstes in die Hände: Ihre Kinder“, so Stefan Dittrich. „Diesem großen Vertrauen möchten wir stets gerecht werden.“ Nicht nur die Verantwortlichen der Johanniter, sondern auch Patrick Söndgen, Bürgermeister der Gemeinde Bodnegg, war unter den Gästen und trug mit einer Rede zur Feier bei.

Neben dem offiziellen Teil war auch in Sachen Spiel und Spaß für jeden etwas dabei: So boten ein Glücksrad, Kinderschminken, Dosenwerfen, Riesenseifenblasen, ein Bobbycar–Parcours sowie eine Hüpfburg und ein Film über den Kinderhaus–Alltag ein buntes Programm für Groß und Klein. Für die Verpflegung sorgte der „Poffeeshop“ von Andreas Ogger. Getränke gab es auf Spendenbasis.

Das Kinderhaus Papperlapapp wurde von der Gemeinde Bodnegg erbaut und unter der ehrenamtlichen Trägerschaft des Bodnegger Vereins „Mitten im Dorf“ konzipiert, geplant und in der Bauphase betreut. Im Jahr 2013 wurde das Kinderhaus eröffnet. Am 1. Januar 2015 übernahm die Johanniter–Unfall–Hilfe die Trägerschaft und Leitung der Einrichtung. Das Kinderhaus bietet vier verschiedene Betreuungsmodelle für insgesamt 30 Kinder im Alter von knapp 1 bis 3 Jahren an.