Zahlreiche Teilnehmer beim Skatecontest in der Region

Die Initiatoren des Regio–Cups blicken auf eine weitere erfolgreiche Skatecontest–Serie in der Region zurück. Insgesamt 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 8 und 45 Jahren aus dem gesamten süddeutschen Raum nahmen an dem Contest teil und zeigten ihr Können an den vier Stopps in Wangen, Bad Waldsee, Weingarten und Leutkirch. Neben Startern aus dem Landkreis Ravensburg kamen die Teilnehmer unter anderem aus Stuttgart, Ulm, Heidenheim und Kempten. Seit 2018 wird die regionale Skateboardliga von dem Arbeitskreis „Regio Treff“ koordiniert, der ein Zusammenschluss kommunaler „Kinder– und Jugendarbeit“ im Landkreis darstellt. So stellt der „Regio Cup“ auch den Wert jugendkultureller Freizeit– und Sportaktivitäten dar.

Zu gewinnen gab es bei jedem Stopp Sachpreise. Für die einzelnen Teilnehmenden und die ersten fünf Plätze des jeweiligen Stopps konnten Punkte für die Gesamtwertung erzielt werden. In der Gesamtwertung winkten Preisgelder in Höhe von 1000 Euro. Der Cup wurde geteilt in zwei Altersklassen. Die Gruppe B setzte sich aus Teilnehmenden von 8 bis 15 Jahren und die Gruppe A aus Teilnehmenden ab 16 Jahren zusammen, die gegeneinander in ihren Gruppen antraten.

Bewertet wird die Leistung der Fahrer von fünf „Judges“: erfahrene Boarder, die die Tricks wie Kickflip, 360 Flip, Boardslide, 50—50 … jurieren.

Gewinner des Cups sind in der Gruppe B Lennart Eldracher (Altusried) und Tim Fröhlich (Wangen) mit elf Punkten auf dem zweiten Platz und Luc Eldracher (Altusried) mit 14 Punkten auf dem ersten Platz und in der Gruppe A Goekhan Eray (Ulm) auf Platz drei mit acht Punkten, Jonathan Stoppel auf dem zweiten Platz mit zehn Punkten und Nuri Guggolz (Wilhelmsdorf) mit elf Punkten auf dem ersten Platz.

Die Initiatoren bedanken sich bei ihren Sponsoren, denn ohne diese wäre der Regio–Cup nicht umsetzbar. Außerdem wurde der Regio–Cup von der Bürgerstiftung Landkreis Ravensburg und dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“ gefördert.