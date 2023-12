Wunschsterne aus Holz lassen Christbäume leuchten

Wünsche wie „Frieden“, „Mut“ und „Freude“, aber auch ganz persönliche Herzenswünsche schmücken auch dieses Jahr den Weihnachtsbaum auf dem Gespinstmarkt in Ravensburg und den Christbaum auf dem Münsterplatz in Weingarten. Dass die Wunschsterne-Aktion wieder so erfolgreich vonstattengehen konnte, ist vielen Beteiligten zu verdanken. Die Holzsterne stammen von der OWB, den Oberschwäbischen Werkstätten für Menschen mit Behinderung und wurden von Immo Sterk Immobilien gespendet. 168 Schüler*innen aus drei Schulen in Weingarten und Umgebung (Talschule Weingarten, Kloster Wiesenschule, Bildungszentrum St. Konrad) und 125 Schüler*innen aus vier Ravensburger Schulen in Ravensburg und Umgebung (Grundschule Neuwiesen, Grundschule Klösterle, Stefan-Rahl-Grundschule, Bildungszentrum St. Konrad) haben sich dann ans Bemalen und Beschriften der Sterne gemacht.

An zwei Vormittagen kamen die Klassen dann an Ort und Stelle, um ihre Sterne in den Baum zu hängen. An jedem Standort organisierten einmal der Bauhof, einmal die TWS dazu einen Wagen mit Hubsteiger, mit dem die Kinder ihre Sterne auch ganz oben in den Wipfel hängen konnten - das war wie immer ein großer Spaß. Nach dem Abenteuer in luftiger Höhe stärkten sich die Kinder mit Zopfbrot und Punsch, gesponsert von den Bäckereien Frick, Hamma und Heinrichs sowie dem Weinhaus Betz. Die Kinderstiftung Ravensburg bedankt sich herzlich bei allen lokalen Unternehmen und den beiden Städten für die Unterstützung bei dieser schönen Aktion zum Jahresende.