Wunschkonzert des Musikvereins Sternberg Weißenau

Der Höhepunkt im Vereinsjahr des Musikvereins Sternberg war sicherlich das Wunschkonzert, das am Vorabend des 1. Advents stattfand. In der weihnachtlich dekorierten Festhalle fanden sich an diesem Abend eine Vielzahl von Musikinteressierten und Freunden des Musikvereins ein, um sich bei einem dreistündigen Konzert bestens zu unterhalten lassen. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Max Ott eröffnete das Vorstufenorchester „Musicolo“ mit den Musikstücken „Majestic March“ und „Power Rock“ den Abend und bekam dafür reichlich Beifall.

Im Anschluss waren die Musikerinnen und Musiker unter Leitung von Dirigent Helmut Diesch gefordert und begannen auch gleich schwungvoll mit dem Stück „The Police Academy March“ und setzten dies mit dem Klassiker der Filmmusik „The Pink Panther“ fort. Anschließend folgten noch „Highlights from Robin Hood“ und nach dem „Sound of Silence“ verklungen war, verabschiedeten sich das souveräne Moderatorenteam Antonia Ott und Hanna Bärenweiler sowie die Musikanten in die Pause. Der zweite Teil des Konzertabends begann mit einem Solo für 3 Alphörner, die von Manfred Ott, Peter Schlegel und Max Ott geblasen wurden. Der Verbandsvorsitzende Rudi Hämmerle nahm danach die Ehrungen vor und dankte Sabrina Weiß und Julian Huff für ihre 20-jährige und Paul Arnegger für seine 40-jährige aktive Mitgliedschaft, wobei Paul Arnegger noch zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Mit der „Lottchen Polka“ ging der musikalische Teil weiter, gefolgt von „Happy Trombones“ bei dem die Posaunensolisten Glenn Fugel, Peter Schlegel und Oliver Jäger brillierten. Weiter ging es mit dem Marsch „Im Eilschritt nach St. Petersburg“ und als „Komm guat Hoam“ mit der Solosängerin Susanne Toma erklang, war der offizielle Programmteil beendet und natürlich folgten noch zwei Zugaben.